Rapp fehlen die Worte: "Die Statistik ist Wahnsinn"

Mit 1:5 kam Holstein Kiel beim FC St. Pauli unter die Räder. Dabei hätten die Chancen der Hamburger das statistisch nicht ansatzweise hergegeben.

Keine zehn Minuten waren am Sonntag im Millerntor-Stadion gespielt gewesen, da konnte man sich aus Kieler Sicht bereits wie im falschen Film vorkommen. Nachdem Connor Metcalfe den FC St. Pauli per Sonntagsschuss aus knapp 30 Metern in Führung gebracht hatte, schlug nur Augenblicke später ein direkter Freistoß Eric Smiths ebenso sehenswert im Giebel ein. "Nach acht Minuten hat St. Pauli zweimal aufs Tor geschossen, der Ball war zweimal im Winkel und wir liegen 0:2 hinten", fasste Trainer Marcel Rapp die Anfangsphase seiner Störche nach dem Spiel zusammen, die mit "unglücklich" fast unzureichend beschrieben wäre.

Keine Gegentreffer wie jede Woche

Auf der Pressekonferenz in den Katakomben des Hamburger Hexenkessels sprach Rapp diesem Start in die Partie einen entscheidenden Anteil am weiteren Spielverlauf zu. "Es ist keine neue Weisheit, dass Tore dem Spiel eine Richtung geben", so der 44-Jährige, "dann nimmt das Spiel natürlich Fahrt auf, der Gegner ist voller Selbstvertrauen."

Selbstvertrauen, das die Kiezkicker zu beflügeln schien. Zwei weitere Distanzschüsse fanden schließlich den Weg ins Holstein-Tor, die sicherlich nicht in jedem Anlauf in den Maschen zappeln. "Das sind vier Traumtore von St. Pauli. Die schießt du nicht jedes Wochenende und die kassierst du nicht jedes Wochenende", befand Kapitän Philipp Sander - und erhielt dabei statistischen Zuspruch. 0,96 Expected Goals (xG) hatten die Gastgeber sich erspielt. Statistisch hätten die Hamburger Chancen also für einen Treffer gereicht. Von einem "effizienten Gegner" sprach Rapp daher und hielt angesichts des höheren Werts seiner KSV (1,34 xG) fest: "Die Statistik ist Wahnsinn."

Rapp legt den Finger in die Wunde

Selbstvertrauen und Effizienz des Gegners allein reichten dem Coach aber nicht als Erklärung für den Auftritt seines Teams - wie könnte es nach der 1:5-Klatsche auch? "Wir müssen uns ankreiden lassen, dass wir nicht gut im Rausstechen waren. Wir haben die Gegner immer aufdrehen und weiterspielen lassen", übte er Selbstkritik und brach die Problematik auch drei Fragen herunter: "Warum sind die Zwischenräume so frei? Warum sind wir in Ballbesitz nicht gut gewesen? Wieso kommen wir aus dem Druck nicht raus?"

Antworten darauf konnte er so kurz nach dem Schlusspfiff noch nicht geben. Es gelte, das Spiel in der nächsten Trainingswoche aufzuarbeiten und am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Hertha BSC besser aufzutreten.