Rapp: "Da haben wir uns schon deutlich mehr erhofft"

Das 2:2 beim Auftakt in Fürth sorgte bei Holstein Kiel für große Ernüchterung. Cheftrainer Marcel Rapp weiß, woran das Team arbeiten muss.

Immerhin: Anders als in der Vorsaison ist die KSV nicht mit einer 0:3-Niederlage in die neue Saison gestartet (der gleich zwei weitere 0:3-Schlappen folgten). Doch auch das 2:2 bei Bundesliga-Absteiger Fürth am vergangenen Sonntag stellte die Störche nicht zufrieden. Am Ende hatten es die Gäste vor allem Torhüter Thomas Dähne (kicker-Note 2,0) und der fahrlässigen Chancenverwertung der Gastgeber zu verdanken, dass der Auftakt nicht wieder völlig misslang und immerhin ein Punkt heraussprang.

Die Leistung brachte Cheftrainer Rapp jedenfalls ins Grübeln. "Da haben wir uns schon deutlich mehr erhofft und erwartet. Auch wenn wir gegen einen sehr guten Gegner gespielt haben", sagte der 43-Jährige. "Da war viel Luft nach oben." Dähne, der in Nachspielzeit mit einer starken Parade das 2:3 verhindert hatte ("Als Torwart ist es das Geilste"), ergänzte: "Wir müssen wieder mehr die spielerischen Akzente durchbekommen. Das war - bei mir angefangen - zu wenig."

Vor dem Heimspiel-Auftakt gegen den euphorisierten Aufsteiger Kaiserslautern hat Rapp deshalb eine lange Mängelliste. Er will, "dass wir trotz des gegnerischen Drucks bessere Positionen finden, um nach vorne zu spielen. Dass wir gegen den Ball kompakter spielen. Dass wir besser in die Zweikämpfe kommen." Hoffnung macht immerhin Neuzugang Timo Becker, der bei seinem Zweitliga-Debüt gleich das zwischenzeitliche Führungstor erzielt hatte.