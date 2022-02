Rapinoe & Co. am Ziel: "Equal Pay" im US-Fußball

Megan Rapinoe und ihre Mitstreiterinnen hatten lange Zeit dafür gekämpft, nun ist es durch: Im US-Fußball wird die Einnahmelücke zwischen Spielerinnen und Spielern geschlossen.

"Wir haben unsere Differenzen ausgeräumt und stehen stolz zusammen, um mehr Gerechtigkeit in den Fußball zu tragen", gaben die beiden Nationalteams in einem gemeinsamen Statement bekannt: "Diesen Tag zu erreichen, war nicht einfach. Wir erkennen das Erbe jener Frauen an, die dafür gekämpft haben, und widmen ihnen diesen Moment."

Die Einnahmelücke zwischen den Spielerinnen und Spielern ist nun geschlossen, auch Turnierprämien zum Beispiel für die WM werden angeglichen. Die Übereinkunft muss allerdings noch unterzeichnet und von einem Gericht abgesegnet werden.

Besonders die politisch stark engagierte Rapinoe, zweimalige Weltmeisterin und Olympiasiegerin, hatte sich seit Jahren für "Equal Pay" im US-Fußball eingesetzt. "Ich weiß, dass es Millionen Menschen auf der Welt gibt, die aufgrund ihres Geschlechts an den Rand gedrängt werden und in ihren Jobs das Gleiche erleben", sagte die 36-Jährige bei ihrem Besuch des US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus. "Ich und meine Teamkolleginnen sind für sie da."