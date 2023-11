Rapids Kühn weltweit unter den besten Chancen-Kreierern

Es war zu einem großen Teil die Chancenverwertung, die Rapids Trainer Zoran Barisic am Mittwoch den Job gekostet hat. Mit Nicolas Kühn scheint einer seiner nun ehemaligen Schützlinge in einer weltweiten Statistik zur Chancenerarbeitung im Spitzenfeld auf.

Die Verantwortlichen beim SK Rapid wurden nicht und nicht müde, den fahrlässigen Umgang mit Torgelegenheiten für die sportliche Misere hauptverantwortlich zu machen. Bei den Expected Goals sind die Grün-Weißen sogar vor Titelverteidiger Salzburg, auch am vergangenen Samstag in Hartberg, hätten die Wiener angesichts der Fülle ihrer Topchancen eigentlich gewinnen müssen, anstatt 0:1 zu verlieren.

Nun untermauert eine weitere, internationale Statistik, dass die Hütteldorfer im Erspielen von Torchancen nicht nur augenscheinlich top sind. Trainer Zoran Barisic kann sich darum freilich nichts mehr kaufen, er wurde am Mittwochvormittag nach tagelangem Gezerre von seinen Aufgaben entbunden.

Doch zurück zu den Zahlen: Das Internationale Zentrum für Sportstudien (CIES) hat eine Statistik veröffentlicht, in der die "Top creators", also die besten Spieler bei der Chancenerarbeitung, in der laufenden Saison aufgelistet sind. Als Grundlage dafür wird eine Kombination aus "Schlüsselpässen" und "Expected Assists" herangezogen. Topspieler in dieser Liste ist Ousmane Dembele von Paris St. Germain mit einem Indexwert von 2,36. Zum Vergleich: Sein erster Verfolger, Bayer Münchens Flügelstürmer Leroy Sané, steht bei 1,92.

Wenn man allerdings nur die Expected Assists heranzieht, können beide mit 0,27 beziehungsweise 0,46 pro Spiel einem Rapidler nicht das Wasser reichen: Nicolas Kühn kommt auf 0,53 erwartete Vorlagen pro Match und ist damit unter allen analysierten Ligen und Spielern auf Rang vier! Den Topwert von 0,59 teilen sich Riyad Mahrez von Al-Ahli in Saudi-Arabien und Magnus Wolff Eikrem vom dänsichen Titelverteidiger Molde FK.

Seine Kollegen für ihre Fahrlässigkeit vor dem Tor zu kritisieren, sollte sich der 23-jährige Deutsche allerdings zweimal überlegen, lässt doch vor allem auch seine Effizienz zu wünschen übrig. Kühns Ausbeute in der aktuellen Spielzeit steht nach 14 Spieltagen in der Bundesliga bei zwei Toren und vier Assists (kicker-Notendurchschnitt 3,08).