Rapids Hofmann im Interview: "Wir brauchen uns vor Klagenfurt nicht fürchten"

Nur ein Heimspiel hat Rapid in dieser Saison gewinnen können. Das möchte Grün-Weiß am Sonntag gegen Austria Klagenfurt ändern. Maximilian Hofmann weiß aber auch, dass das Spiel gegen die Pacult-Elf nicht einfach werden wird. Im kicker-Interview spricht er nicht nur über die magere Heimbilanz, sondern auch über die Stimmung bei den Fans und seinen "resoluten" Spielstil.

Herr Hofmann, Rapid konnte in der laufenden Saison erst ein Heimspiel gewinnen, nämlich das erste gegen Altach. Warum klappt es im eigenen Stadion bislang noch nicht wie erwünscht?

Wenn man sich diese Statistik anschaut, ist das natürlich nicht zufriedenstellend. Das ist ganz klar. Das haben wir uns vor der Saison ganz anders vorgestellt. Wir wollten vor allem zu Hause wieder eine Macht werden, was uns leider bis jetzt nicht gelungen ist. Wobei man dazu sagen muss, dass bis auf das Hartberg-Match, das nicht wirklich das beste war, eigentlich in jeder Partie mehr drinnen war. Egal ob es gegen Sturm war, ob es gegen Wattens war, es war in einigen Partien mehr drinnen, wo wir uns selbst nicht belohnt haben. Von dem her würde ich schon sagen, dass die Leistungen oft besser waren, als das die Ergebnisse widerspiegeln. Wir waren meist als Mannschaft dominant und so wollen wir das am Sonntag auch wieder anlegen. Wir wollen unsere Heimbilanz ganz klar aufbessern, deshalb zählt gegen Klagenfurt nur ein Sieg.

Wie würden Sie die aktuelle Stimmung unter den Anhängern beschreiben? Sind die Fans angesichts der mageren Heimbilanz verärgert?

Schwierig zu sagen, das glaube ich aber im Endeffekt nicht. Nach dem Derby, das jetzt wirklich kein gutes Spiel von uns war, war die Stimmung natürlich nicht die beste. Aber ich glaube wir haben in Lustenau eine gute Reaktion gezeigt, auch wenn es nicht so einfach war nach dem Derby, wo schon vieles auf uns eingeprasselt ist. Daher glaube ich schon, dass von den Fans keine negative Energie kommen wird. Wir sind brutal froh und stolz, solche Fans hinter uns zu haben und vor allem in Heimspielen kann das oft den Unterschied ausmachen. Ich sehe das eher positiv, dass es keine negativen Dinge im Stadion geben wird, sondern umgekehrt, dass sie uns hoffentlich wieder 90 Minuten nach vorne peitschen.

Wo lag der Fokus in der Länderspielpause?

Es war prinzipiell sehr wichtig, dass wir mit einem positiven Ergebnis in die Länderspielpause gegangen sind und in Ruhe arbeiten konnten, ohne dass jetzt von außen viel auf uns einprasselt. Wir haben gesagt, dass wir daran ansetzen wollen. Es war ein richtig gutes Auswärtsspiel und wir wollen auch daheim wieder eine ähnliche Leistung zeigen. Wir haben versucht, viele verschiedene taktische Aspekte einzuarbeiten und auch im physischen Bereich bestmöglich gearbeitet und dazu noch ein gutes Testspiel gegen die Vienna absolviert. Wir wollen den Plan, den wir haben, auch gegen Klagenfurt umsetzen. Es wird kein einfaches Spiel, denn man weiß, dass die Klagenfurter enorm gut performen und vor allem defensiv richtig gut stehen. Da heißt es, Lösungen zu finden und die Chancen, die wir vorfinden werden, auch besser und konsequenter zu nutzen. Das hat uns heuer schon einige Punkte gekostet, dass uns die Kaltschnäuzigkeit gefehlt hat. Da ist natürlich der Hebel angesetzt worden.

Zwei der letzten drei Duelle gegen Klagenfurt hat Rapid verloren, darunter das Heimspiel vor exakt einem Jahr. Klagenfurt ist erneut eines der Überraschungsteams. Was macht die Mannschaft von Peter Pacult auch heuer wieder gut? Welchen Anteil hat ihr Trainer?

Jeder, der sich im Fußball auskennt, der kennt Peter Pacult. Der weiß schon, wie er seine Mannschaft einstellen muss und auch gegen Rapid wird er sein Team wieder super motivieren und gut auf uns einstellen. Aber wie ich schon gesagt habe: Klagenfurt steht richtig gut und hat einen klaren Plan, wie sie schnell die Fehler ausnutzen, umschalten und zu eigenen Chancen kommen. Darauf gilt es aus unserer Sicht, aufzupassen. Sie haben im Umschaltspiel schnelle Spieler, die uns richtig weh tun können. Da müssen wir hochkonzentriert sein. Ich glaube, wir brauchen uns vor Klagenfurt nicht fürchten, nur weil sie bis jetzt eine gute Saison spielen. Wir wollen einfach unser Spiel dominant durchziehen und defensiv gut stehen, was uns heuer schon des Öfteren gelungen ist.

Nach Sonntag ist Halbzeit im Grunddurchgang. Aktuell sieht es nach einem engen Rennen um die Top sechs aus. Muss man ein Spiel wie jenes gegen Klagenfurt nicht eigentlich gewinnen, wenn man oben mitspielen möchte?

Prinzipiell - es hört sich abgedroschen an - aber wir sind Rapid und gehen mit der Einstellung rein, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen. Also auch gegen Klagenfurt. Sie stehen nicht umsonst dort, wo sie aktuell stehen. Es wird also kein einfaches Spiel, aber erstens: Es ist ein Heimspiel und zweitens: Wir sind Rapid. Deshalb rechnet zwar jeder mit einem Pflichtsieg, es wird aber ein hartes Stück Arbeit. Dennoch freuen wir uns darauf.

Guido Burgstaller ist zurück in der Mannschaft. Auch beim Nationalteam kam er zu einem überraschenden Comeback, das nicht ganz glücklich verlaufen ist. Der Klub ihn mit angefertigten Shirts und einer Brise Humor wieder in Wien empfangen. Wie kam's dazu?

Jeder von uns hat das Spiel gesehen. Es war die ganze Geschichte, wie es dazugekommen ist, schon sehr besonders. Dass er auf der Hochzeit angerufen wurde, dann in Aserbaidschan mit der Nummer drei aufläuft und dann die Gelb-Rote Karte sieht in kürzester Zeit. Das war natürlich Gesprächsthema Nummer eins bei uns in der Kabine (lacht). Da sind wir dann als Mannschaft zusammengesessen, haben uns etwas einfallen lassen und kurzfristig alles in die Wege geleitet, dass der Auftritt, der jetzt durch die sozialen Medien gegangen ist, so hingelegt wird. Es war eine lustige G'schicht, es hat ihm selbst auch getaugt. Ein bisschen Humor gehört einfach dazu.

Die letzten Wochen waren ein Auf und Ab. Wie wichtig ist es, Guido Burgstaller wieder in der Mannschaft zu haben?

Nicht nur anhand seiner Qualität auf dem Platz - er wurde nicht umsonst Torschützenkönig in einer Saison, die jetzt nicht gerade die beste von uns war. Er ist einer, der aus Halbchancen ein Tor macht, weil er ein unfassbares Naserl hat. Das wird uns auf jeden Fall weiterhelfen und hoffentlich wird er das gleich wieder zeigen. Der "Burgi" hat eine tolle Karriere hingelegt bislang, hat schon einiges im Fußball erlebt. Er weiß, wie das Geschäft läuft. Ob es im Pressing ist, ob es in bestimmten Phasen des Spiels nicht so läuft, er ist kommunikativ enorm wichtig. Er ist nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon eine extrem wichtige Person. Deshalb sind wir alle sehr froh, dass er wieder da ist und auch er selbst wohl am meisten. Ich hoffe, er bleibt fit und wenn er nur annähernd an seine Leistungen aus der letzten Saison herankommt, dann haben wir eine weitere Waffe.

Dadurch, dass es eine größere Operation war, hat es schon immer wieder kleinere Rückschläge gegeben. Maximilian Hofmann über seine lange Verletzungspause wegen seiner Hüftoperation

Die letzte Saison haben Sie fast komplett verpasst, mussten sich einer Hüftoperation unterziehen. Wie war das letzte Jahr für Sie? Gab es oft Zweifel, ob Sie überhaupt wieder an Ihre vorherigen Leistungen anknüpfen können?

Ich habe die Hüftprobleme bzw. Schambeinprobleme schon seit Längerem mitgeschleppt, deshalb war die Entscheidung zu diesem Eingriff die richtige. Ich war dann ziemlich schnell im Rehaprozess und auch recht bald wieder im Mannschaftstraining. Aber dadurch, dass es eine größere Operation war, hat es schon immer wieder kleinere Rückschläge gegeben. Aber ich hatte immer den Gedanken, dass es danach besser sein wird als vorher. Denn die anhaltenden Schmerzen sind immer schlimmer geworden und waren einfach kein Zustand. Es leidet nicht nur die Leistung darunter, sondern es macht auch keinen Spaß. Von daher habe ich versucht, immer positiv zu bleiben.

Wie geht es Ihnen jetzt?

Jetzt geht es mir wieder gut. Natürlich merke ich, dass ich keine 20 mehr bin und hie und da zwickt es auch einmal. Aber das gehört einfach dazu. Die Hüfte wurde nur saniert und ist jetzt nicht neu (lacht). Aber es passt alles wieder und ich bin froh, dass ich jetzt wieder einige Spiele am Stück machen konnte, um auch wieder in den Rhythmus zu kommen. Deshalb bin ich guter Dinge, dass es so bleibt und ich noch hoffentlich einige Jahre auf dem Niveau spielen kann.

Nasenbeinbruch, Jochbeinbruch, Gehirnerschütterung - Ihre Verletzungshistorie spiegelt wohl auch ein Stück weit Ihren Spielstil wider. Auch einige Ihrer Gegenspieler werden wohl das eine oder andere Cut erlitten haben. Würden Sie das auch als Ihre Stärke bezeichnen, vor niemandem zurückzuschrecken?

Prinzipiell bin ich schon ein Spieler, der resolut in die Zweikämpfe geht und einer der versucht, körperlich die Stärken auszuspielen und gegen den Ball aggressiv zu agieren. Im Endeffekt wäre ich schon glücklich gewesen, wenn solche Verletzungen, die eben aufgrund dieser Spielweise passieren, nicht passiert wären. Aber so ist das im Fußball. Es ist zum Glück nichts Gröberes passiert. Es wird mich mit Sicherheit noch weiterhin begleiten. Ich werde sicher nicht meinen Spielstil ändern, denn sonst wäre ich nicht mehr der Spieler, der ich über die letzten Jahre war. Natürlich wird man älter und ruhiger und geht in gewisse Duelle mit mehr Erfahrung und weiß, da könnte es ein bisschen kleschen.