Rapids herbeigeredetes Karma und "Gijon am Wörthersee"

Mit einem Sieg gegen Lustenau wollte Rapid den Einzug in die Meistergruppe klarmachen. Schlechtes Karma nach dem Derby-Wirbel und die selbsterfüllenden Prophezeiungen von Robert Klauß ließen gegen das Schlusslicht nur ein 1:1 zu. Weshalb die Hütteldorfer nächsten Sonntag ein Remis in Klagenfurt brauchen - mit dem beiden Teams geholfen wäre …

Die Video-Botschaft von Kapitän Guido Burgstaller war kaum von der Vidiwall des Allianz Stadions verschwunden, zitierten die Rapid-Fans von der West in ihren Sprechchören schon Geschäftsführer Steffen Hofmann: "FAK, Oa…löcher". Und auch dass der Gegner aus Lustenau als Austria firmiert, nahmen sie dankbar an: Das "Sch… Austrianer" kam nach den Vorfällen im Derby-Nachgang besonders inbrünstig und eindeutig doppeldeutig.

Aber Karma ist, wie sich nach 32 Minuten zeigte, a bitch: Terrence Kongolo, der davor schon für nichts eine Gelbe Karte kassiert hatte, schlug als letzter Mann im Zweikampf gegen Ben Bobzien ein Luftloch, riss dabei den Lustenau-Angreifer nieder und sah zum dritten Mal im siebenten Spiel (Gelb-)Rot. Dass Bobzien den Fehltritt der Fulham-Leihgabe mit einem Stoß seinerseits begünstigt hatte, war Schiedsrichter Hameter verborgen geblieben. Rapids ohnehin schwere Aufgabe gegen das Heraf'sche Abwehrbollwerk wurde dadurch nicht leichter. Und prompt kam es nach 50 Minuten, wie es in solchen Fällen so oft kommt: Nach einer Ecke ist die Restabwehr der Hütteldorfer, die - warum auch immer - nur aus dem nicht gerade als Garant an Zuverlässigkeit bekannten Kasanwirjo besteht, nicht sortiert und fängt sich das 0:1. Wieder war es der lästige Bobzien, der diesmal den Feyenoord-Leihspieler düpierte und Hedl bezwang.

"Zwei, drei nicht bei der Sache"

Für diesen Schlag sah Trainer Robert Klauß die Schuld weniger beim Karma, sondern ein wenig bei sich selbst. "Manchmal redet man Dinge auch herbei", hinterfragte er sich, ob er im Vorfeld lieber nicht vom "schwerst möglichen Spiel" gesprochen hätte. "Dann hab’ ich vor dem Spiel auch noch gesagt, dass es am schlimmsten wäre, wenn wir durch eine Unachtsamkeit auch noch 0:1 in Rückstand geraten. Und so ist es auch passiert." Eine selbsterfüllende Prophezeiung also. In der Analyse sah er die Fehler freilich schon bei seinen Spielern. "Wir waren nicht scharf genug gegen den Gegner. Und zwei, drei waren sichtlich nicht ganz bei der Sache." Namen wollte er keine nennen. "Aber man muss sich ja nur das Gegentor anschauen", war ihm der Aussetzer von Neraysho Kasanwirjo offenbar auch nicht entgangen.

Nicht ungeschoren ließ Klauß diesmal auch den Schiedsrichter. "Er hat jede spielentscheidende Situation falsch beurteilt", schüttelte er sowohl über den Ausschluss von Kongolo als auch den des Lustenauers Grabher den Kopf. "Der Elfer geht in Ordnung, weil es vorher schon ein Handspiel gab. Aber das Handspiel, das zum Ausschluss führte, war keines." Sein Resümee zum Spiel daher: "Wir waren nicht gut, aber der Schiedsrichter auch nicht."

"Gijon am Wörthersee"?

Durch den verpassten Sieg müssen die Rapidler jetzt in der letzten Runde des Grunddurchgangs in Klagenfurt (voraussichtlich) punkten, um in die Meistergruppe einzuziehen. "Nachdem uns schon so oft ein Endspiel eingeredet wurde, haben wir jetzt endlich wirklich ein Endspiel." Eines, das nach "Gijon am Wörthersee" schreit. Sowohl Klagenfurt als auch Rapid würde am Sonntag ein Punkt reichen. Wie in einer der "kicker-Strichrechnungen" angeführt, wäre die Pacult-Elf mit 34 Punkten durch, Rapid würden in beiden möglichen Pattstellungen auch 33 Zähler genügen. Weisen auch Hartberg (bei Niederlage daheim gegen Sturm) und die Wiener Austria (bei Sieg daheim gegen WSG Tirol) nach 22 Runden 33 Punkte auf, ist Hartberg in einer internen Dreier-Tabelle Erster und würde daher auf Platz 5 gereiht. Rapid wäre nur aufgrund des besseren Torverhältnisses (3:2 aus den Spielen gegen Hartberg und Austria) vor dem Erzrivalen (4:6 aus den Spielen gegen Hartberg und Rapid) in der Meistergruppe. Sind nur Rapid und Austria punktegleich, sprechen die direkten Duelle (0:0 und 3:0) für die Grün-Weißen. Für "Gijon" (bei der WM 1982 stiegen Deutschland und Österreich nach einem "Nichtangriffspakt" zulasten Algeriens auf) ist Robert Klauß aber nicht nur zu jung, sondern auch zu ehrgeizig. "Ich hätte schon lieber drei Punkte, damit würden wir ja auch gleich Klagenfurt überholen."

Ob er auch nach dem Urteil des Senats 1, das für Montagabend erwartet wird und das für Burgstaller, Grüll, Hedl, Hofmann und Schick eine Sperre bedeuten könnte, noch so optimistisch sein wird?

