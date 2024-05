Rapids Derby-Durststrecke hält an - Barisic vermisst die "Torgeilheit"

Rapids Derby-Durststrecke gegen die Austria hält trotz langer numerischer Überzahl weiterhin an. Der Trend bei den Grün-Weißen ist alarmierend.

"Im Derby ziehe ich ein gutes Ergebnis einer guten Leistung vor", hatte Rapid-Trainer Zoran Barisic vor dem 341. Wiener Derby bei der Austria angekündigt. Nach dem 0:0-Unentschieden beim Lokalrivalen dürfte der 53-Jährige demnach doppelt bedient sein: Denn seine Mannschaft verpasste am Verteilerkreis trotz Zwei-Mann-Überzahl ab Minute 54 nicht nur den Sieg, sondern bot vor 15.200 Zusehern in der ausverkauften Generali-Arena auch eine mehr als überschaubare Darbietung.

"In Gleichzahl hat es mir besser gefallen als in Überzahl", sprach Barisic auf der Pressekonferenz nach dem Match von zwei unterschiedlichen Phasen im Spiel. Seine Mannschaft habe in numerischer Überlegenheit "zu kompliziert" agiert. "Die Austria hat das natürlich leidenschaftlich verteidigt, aber es liegt schon an uns, dass wir uns zu wenige Torchancen erspielt haben."

Grüll: "Man muss das Spiel gewinnen"

Das sah auch Marco Grüll, der mit einem Sprint im Mittelfeld die Rote Karte von Matthias Braunöder evoziert hatte, ähnlich. Es sei "natürlich nicht einfach" gewesen, gegen das Defensivbollwerk der Austria Lösungen zu finden, "aber wir müssen das trotzdem viel besser ausspielen", erklärte der 25-Jährige im "Sky"-Interview. "Wenn man mit zwei Mann mehr am Feld ist, muss man das Spiel einfach gewinnen."

"Nach den beiden Ausschlüssen waren wir nicht gut genug, um uns noch mehr Torchancen herauszuspielen", stimmte Barisic dem Linksaußen zu. Genau genommen fand Rapid in Überzahl lediglich eine nennenswerte Möglichkeit vor, Austria-Tormann Christian Früchtl wehrte einen Volley des eingewechselten Thierry Gale in der 86. Minute aber sehenswert ab. "Was mir fehlt, ist die - wenn ich das so sagen darf - Torgeilheit", beschrieb Barisic das aktuelle Problem der Grün-Weißen.

Rapid seit zwölf Derbys ohne Sieg

Mittlerweile dauert Rapids Durststrecke gegen die Austria bereits seit zwölf Spielen und damit vier Jahren an. "Wir warten schon so lange auf einen Derby-Sieg, dann bist du zwei Mann mehr und schaffst es nicht, dass du die Austria da killst", haderte Maximilian Hofmann mit dem Remis. "Von dem her sind das wieder zwei verlorene Punkte, wie wir es jetzt schon Woche für Woche haben." Gelb für sein hartes Einsteigen gegen Dominik Fitz (65.) befand der Innenverteidiger - wie auch Barisic - unterdessen in Ordnung.

In der Tabelle liegt Rapid nach der neuerlichen Enttäuschung nur auf dem achten Rang. Zudem dürfte auch der Trend durchaus bedenklich stimmen, sind die Hütteldorfer in der Liga doch bereits seit fünf Spielen ohne Sieg. Er sei von seinen Spielern nach wie vor überzeugt, meinte Barisic, "sie müssen es aber in einer gewissen Konstanz, permanent und immer wieder, auf den Platz bringen, damit sie den nächsten Step machen in ihrer Entwicklung".