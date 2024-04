Rapids Cvetkovic feiert Comeback nach acht Monaten

Acht Monate hat Rapid auf Innnenverteidiger Nenad Cvetkovic verzichten müssen, jetzt ist er zurück. Rechtzeitig im Saisonendspurt feierte der 28-Jährige nach seinem Kreuzbandriss sein Comeback. Bei Rapid II spulte er seine ersten 45 Minuten ab. Ob Grün-Weiß im Cup-Finale auf den Serben zählen kann, ist aber weiter ungewiss.

Der SK Rapid darf künftig wieder auf Nenad Cvetkovic zählen. Fast acht Monate nach seinem Kreuzbandriss meldete sich der Innenverteidiger wieder auf dem Platz zurück. Bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Ost feierte Cvetkovic sein Comeback, stand dort in den ersten 45 Minuten der 0:1-Niederlage gegen Leobendorf auf dem Platz.

Seinen letzten Einsatz hatte der großgewachsene Serbe am 20. August 2023. Beim 5:0-Kantersieg Rapids bei Blau-Weiß Linz verletzte sich Cvetkovic unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Folgenschwer, wie sich kurz darauf herausstellte. Der Kreuzbandriss setzte ihn bis zuletzt außer Gefecht. Doch dass der Defensivmann ausgerechnet im Saisonfinish mit von der Partie ist, sorgt bei Grün-Weiß angesichts der angespannten Situation in der Abwehr für Erleichterung. Terence Kongolo laboriert nach wie vor an einer Knöchelverletzung und auch Leopold Querfeld fällt wegen einer Wadenverletzung aus.