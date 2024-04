Rapid zittert um Querfeld - Entwarnung bei Kongolo

Dem SK Rapid fielen vor beziehungsweise während des Spiels gegen Klagenfurt gleich zwei Spieler aus. Jetzt gaben die Hütteldorfer ein Update bekannt.

Nach dem Spiel gegen Austria Klagenfurt waren zwei Ausfälle bei Rapid Wien fix - während Leopold Querfeld schon vor der Partie passen musste, wurde Terence Kongolo noch kurz vor dem Pausenpfiff verletzt ausgewechselt. Zu beiden Spielern gaben die Hütteldorfer jetzt ein Verletzungssupdate.

Beim 30-jährigen Niederländer Kongolo konnten die Wiener Entwarnung geben. Nach einer Magnetresonanz-Untersuchung konnte "keine gravierende Verletzung“ festgestellt werden. Bei Querfeld gibt man sich noch zurückhaltend. Der 20-Jährige laboriert an einer Muskelverletzung an der Wade, die Dauer der Pause hänge vom Heilungsverlauf ab. Ob der Österreicher für das Cupfinale gegen Sturm Graz am 1. Mai (17 Uhr, LIVE! bei kicker) fit ist, ist damit nach wie vor unklar.

Die Personaldecke in der Hütteldorfer Innenverteidigung ist damit weiter ausgedünnt. Neben Kongolo und Querfeld fehlt den Wienern auch der Langzeitverletzte Nenad Cvetkovic.