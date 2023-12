Rapid, WAC & Austria: Das Wiener Statistik-Derby mit Kärntner Störfeuer

Zahlen gewünscht? Bittesehr! Im Kampf um Platz sechs zählt für Rapid, den WAC und die Wiener Austria jedes Opta-Detail.

Um den Strich

… Rapid erspielte sich in dieser Herbstsaison den höchsten Expected-Goals-Wert (36,8 - tatsächlich erzielte Tore: 30) und hatte die meisten Ballaktionen im gegnerischen Strafraum (503).

… der WAC blieb saisonübergreifend in neun Auswärtsspielen der Bundesliga ungeschlagen (von April bis Oktober 2023) - erstmals so lange.

… die Austria Wien kassierte in den 17 Herbstrunden fünfmal das 0:1 - nur RB Salzburg seltener (viermal).

… Rapid gab die meisten Schüsse ab (287) und ließ auch die wenigsten gegnerischen Schüsse zu (171). Die Schussgenauigkeit von 54 Prozent wurde ebenfalls von keinem Team übertroffen.

… die Wolfsberger kassierten 29 Prozent ihrer Gegentore (7 von 24) in der ersten Hälfte - das ist der geringste Anteil aller Klubs in der Herbstsaison.

… die Wiener Austria kassierte als einziges Team kein Gegentor durch einen Joker.

Herausragend

… Marco Grüll gab im Herbst die meisten Schüsse ab (55). Zwei seiner fünf Herbst-Tore erzielte der Rapidler von außerhalb des Strafraums. Seit seinem Bundesliga-Debüt am 13. September 2020 traf er neunmal aus der Distanz - kein anderer Spieler in diesem Zeitraum häufiger.

… mit Mohamed Bamba (6 Tore), Thierno Ballo und Augustine Boakye (jeweils 5 Tore) stellt der WAC als einziger Klub drei Spieler, die mindestens fünf Tore erzielten.

… Andi Gruber erzielte acht der 16 Tore der Wiener Austria Wien. Das war in der Herbstsaison der höchste Anteil (50 Prozent) eines Spielers an den Toren seiner Mannschaft. Gruber gab 53 Schüsse ab (2.), 42 davon innerhalb des Strafraums (1.). Außerdem übertraf er seinen xG-Wert um genau drei Tore (3,0) - das ist der zweithöchste Wert.

… Guido Burgstaller erzielte in der 13. Runde in seinem 124. Bundesligaspiel für Rapid sein 50. Tor. Der einzige Österreicher, dem das für die Hütteldorfer schneller gelang, war Hans Krankl (87 Spiele).

… mit Simon Piesinger (121), Dominik Baumgartner (114) und Scott Kennedy (106) hatten in der 12. Runde drei Spieler des WAC (die Dreierkette!) über 100 Ballaktionen - das gab es nie zuvor für die Kärntner in einem Spiel der Bundesliga.

… der Austrianer Reinhold Ranftl hatte 1.297 Ballaktionen - Höchstwert in dieser Bundesligasaison. Was er mit dem Ball anstellte? Flanken zum Beispiel. 69 Crosses sind der zweitbeste Herbst-Wert.

… Nicolas Kühn ist mit 87 Versuchen der (ungekrönte) Dribbelkönig der Liga, sein Rapid-Klubkollege Marco Grüll nimmt mit 73 Dribblings Platz drei ein.

… Mohamed Bamba (WAC) hatte nach seinem ivorischen Landsmann Karim Konaté die zweitmeisten Aktionen im gegnerischen Strafraum (86).

… mit 646 Minuten hielt Austria-Keeper Christian Früchtl nicht nur die längste Torsperre der Herbstsaison, er schob sich damit auch auf Rang zehn der ewigen Bestenliste. Auf den Austria-Rekord von Joey Didulica fehlten im allerdings noch 226 Minuten.

… der Rapidler Thierry Gale ist seit seinem Tor am 29. Oktober gegen den LASK der erste Spieler aus Barbados, der sich in der Bundesliga in die Torschützenliste eintragen konnte.

… Austrias Marvin Martins ist mit einer Erfolgsquote von 66,4 Prozent der zweitbeste Zweikämpfer der Liga, sein Abwehrpartner Jo Handl der zweitbeste "Abfänger" (40 abgefangene Bälle).