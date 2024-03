Rapid vs. LASK zum Auftakt: Spielplan für Bundesliga-Finaldurchgang fixiert

Nach dem Grunddurchgang ist vor Meister- und Qualifikationsgruppe. Der Spielplan für den Finaldurchgang der Bundesligasaison 2023/24 steht.

Ab der kommenden Woche ist Österreichs Bundesliga in Meister- und Qualifikationsgruppe geteilt. Unmittelbar nach dem Abschluss des Grunddurchgangs am Sonntagabend wurde der Finaldurchgang für das Frühjahr 2024 ausgelost.

Den Auftakt macht am Freitag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die Partie Rapid gegen den LASK. Danach ist die Meistergruppe jeweils am Sonntag am Zug. Das erste Duell zwischen Tabellenführer Red Bull Salzburg und Verfolger Sturm findet am 31. März (17 Uhr, LIVE! bei kicker) in Graz statt.

In der Qualifikationsgruppe findet - außer in den letzten beiden Runden - ein Spiel immer am Freitag und zwei Partien am Samstag statt.