Rapid verpasst Titel-Hattrick beim Mercedes-Benz-JuniorCup

Der SK Rapid musste seine Träume vom dritten Titelerfolg in Serie beim Mercedes-Benz-JuniorCup im Halbfinale begraben. Der Nachwuchs der Grün-Weißen verlor im Halbfinale gegen Gastgeber VfB Stuttgart mit 3:5 und wird somit nicht das erste Team sein, welches das renommierte Hallenturnier dreimal in Folge gewinnen kann. Zuvor hatten die Wiener 2020 und nach zweijähriger Pause aufgrund der Corona-Pandemie auch im vergangenen Jahr das Nachwuchs-Hallenturnier für sich entschieden und waren als Titelverteidiger zum Turnier nach Sindelfingen gereist. Im Spiel um Platz drei konnten sich die Wiener dann dafür gegen den SC Freiburg durchsetzen und sich am Ende die Bronze-Medaille sichern. Turniersieger wurde Stuttgart.

Das Turnier startete für den Nachwuchs der Grün-Weißen gut, die das erste Spiel der Gruppenphase gegen die Youngsters des dänischen Klubs Bröndby IF klar mit 4:1 für sich entscheiden konnten. In der zweiten Partie setzte es allerdings die erste Niederlage gegen Stuttgart mit einem knappen 1:2. Das dritte Gruppenspiel gegen den 1. FC Heidenheim konnte hingegen wieder souverän mit 4:1 gewonnen werden, sodass man auf Platz zwei die Vorrunde abschloss. In der K.o.-Phase folgte für die Wiener das Duell mit dem belgischen Klub Union Saint-Gilloise, welches man mit 3:2 gewinnen konnte und somit ins Halbfinale einzog. Doch dort musste man sich auch in der zweiten Begegnung mit den Youngsters des VfB Stuttgart geschlagen geben und verpasste nach einer 3:5-Niederlage den Einzug in das Endspiel.

Im Spiel um Platz drei trafen die Wiener schließlich auf die U 19 des SC Freiburg. Die Breisgauer gingen in der ersten Halbzeit in Führung, Rapid konnte aber zumindest noch für den Ausgleich sorgen. Im Zehnmeterschießen setzten sich die Wiener aber durch und sicherten sich beim prestigeträchtigen Hallenturnier den dritten Platz.