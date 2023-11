Rapid verliert erstes Testspiel unter Interimstrainer Kulovits

Der SK Rapid verliert während der Länderspielpause ein Testspiel gegen Zweitligist Admira.

Stefan Kulotivs steht nun temporär als Cheftrainer bei Rapid in der Verantwortung GEPA pictures

Wie andere Klubs auch, nutzte der SK Rapid die Länderspielpause, um sich mit einem Testspiel im Rhythmus zu halten. Nach der Trennung von Cheftrainer Zoran Barisic am Mittwoch war der Test gegen die Admira Freitagvormittag die erste kleine Bewährungsprobe für Interimscoach Stefan Kulovits. Diese verlief für die Grün-Weißen allerdings nicht nach Wunsch.

Der Test in der Südstadt ging mit 2:1 an die Gastgeber aus Niederösterreich, die bereits zur Pause mit 2.0 geführt hatten. Fally Mayulu gelang für Rapid in der 72. Minute nur noch der Anschlusstreffer.

Rapid-Aufstellungen im Test gegen die Admira

1. Hälfte: Hedl - Vincze, Sollbauer, Tambwe-Kasengele, Auer - Greil, Grgic - Kühn, Kaygin, Bajic - Burgstaller

2. Hälfte: Gartler - Schick, Sollbauer, Pejic, Moormann - Kerschbaum, Bajlicz - Seydi, Strunz, Grüll - Mayulu