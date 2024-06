Rapid verlängert mit Youngster Hedl - Böckle im Anflug

Tobias Hedl hat seinen Vertrag bei Rapid bis 2026 verlängert. Zudem arbeiten die Grün-Weißen an der Verpflichtung von Linksverteidiger Benjamin Böckle.

Der SK Rapid hat am Montag die Vertragsverlängerung mit Tobias Hedl bekanntgegeben. Der 21-Jährige, der in der abgelaufenen Saison Stammspieler in der Meistermannschaft von Rapid II gewesen war, unterschrieb bei den Grün-Weißen einen neuen Kontrakt bis 2026. "Er ist ein unheimlich mannschaftsdienlicher Spieler und ein super Typ, der auch schon als Leader in unserer jungen zweiten Mannschaft vorangeht", meinte Geschäftsführer Sport Markus Katzer.

Hedl startete seine Karriere bei Rapid und ist seit Sommer 2020 Teil der zweiten Mannschaft. Ein Pflichtspiel für die Kampfmannschaft bestritt der Angreifer bislang noch nicht. "Seit ich ein Kind bin, trage ich das grün-weiße Trikot und freue mich, dass es auch weiter so ist. Dementsprechend leicht ist mir auch die Entscheidung gefallen", erklärte der jüngere Bruder von Niklas Hedl.

Erst am Freitag hatte Rapid die Vertragsverlängerung mit Nicolas Bajlicz kommuniziert. Zudem stehen die Wiener vor der Verpflichtung von Benjamin Böckle. Laut Berichten mehrerer Medien soll es den Linksverteidiger nach dem Aufstieg mit Preußen Münster in die österreichische Bundeshauptstadt ziehen.