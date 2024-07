Rapid verkauft Stürmertalent Mayulu nach England

Fally Mayulu wechselt nach nur einer Saison beim SK Rapid in die englische Championship zu Bristol City.

Hammertransfer für Fally Mayulu! Der 21-jährige Franzose wechselt vom SK Rapid zu Bristol City in die 2. englische Liga. Beim Tabellenelften der letzten Saison erhält der Angreifer einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2028. Mayulu kam im Sommer 2023 vom damaligen Aufsteiger Blau-Weiß Linz ablösefrei nach Hütteldorf und absolvierte für die Wiener 35 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm elf Tore gelangen. Nun folgt der nächste Schritt auf der Karriereleiter.

"Das Angebot aus der auch wirtschaftlich sehr attraktiven zweithöchsten englischen Spielklasse wollte er unbedingt annehmen. Auch für uns sind die ausverhandelten Ablösemodalitäten nun so gestaltet, dass wir Fally keine Steine mehr in den Weg legen wollten", sagte Rapids Sport-Geschäftsführer Markus Katzer und kündigte auch baldigen Ersatz für den abgewanderten Offensivmann an: "Wir haben mehrere potentielle Neuzugänge für die frei gewordene Position im Auge und ich bin optimistisch, dass wir in dem Zusammenhang bereits in einigen Tagen einen Vollzug vermelden können."

Mayulu selbst wurde auf der Website seines neuen Vereins mit folgenden Statements zitiert: "Es fühlt sich sehr gut an. Ich habe auf diesen Moment gewartet und es ist ein guter Wechsel für mich, also bin ich sehr glücklich. Ich weiß, dass dies ein guter Verein mit einer guten Geschichte ist und ich habe auch gute Dinge über die Stadt und die Fans gehört. Ich denke, das ist der richtige Ort für mich."

Bristols Technischer Direktor Brian Tinnion erklärte zu dem Neuzugang: "Fally ist ein Spieler, auf den wir schon seit einiger Zeit ein Auge geworfen haben und wir freuen uns, dass wir ihn in den Verein holen können. Er entspricht genau dem Profil des Spielers, den wir gesucht haben, und wir sind gespannt, wie er sich bei uns entwickelt."