Rapid und Sturm Graz wegen Pyrotechnik bestraft

Der Senat 1 der Bundesliga spricht gegen Rapid und Sturm Graz hohe Geldstrafen und im Fall der Wiener auch einen bedingten Punkteabzug aus.

Bei Rapid gegen Sturm Graz ging es im Block West heiß her. GEPA pictures

"Die Eskalation bei der Verwendung von Pyrotechnik und die damit einhergehende unmittelbare Gefahr für alle Beteiligten vor Ort zwingen den Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga zur Verhängung dieser Sanktionen." Mit diesen Worten begründete die Liga am Dienstag die harten Strafen, die sie gegen den SK Rapid sowie gegen Sturm Graz in Verbindung mit den Pyrotechnik-Vorfällen im Allianz-Stadion und der Merkur-Arena verhängt hat.

Die Rapid-Fans hatten beim Heimspiel gegen die Grazer am 24. September (1:1) übertrieben gezündelt, die Grazer in der Woche davor zu Hause gegen Salzburg (2:2). "Beim SK Puntigamer Sturm Graz ist nach dem Vorfall nun die erste Eskalationsstufe erreicht, sodass eine unbedingte Geldstrafe zu verhängen war", erklärte der Senat 1. Die Höhe dieser Sanktion beträgt 100.000 Euro. Die Grazer kündigten bereits an, dass sie gegen die Strafe Einspruch einlegen werden.

Rapid muss 50.000 Euro zahlen, da es sich bei den Grün-Weißen jedoch bereits um den zweiten schwerwiegenden Vorfall handelte, bekamen sie zusätzlich einen bedingten Abzug von drei Punkten für die kommende Saison (bedingte Nachsicht auf 24 Monate) aufgebrummt.

