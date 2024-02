Rapid und die bald 30-jährige Wartezeit auf einen Cup-Titel

Vor 29 Jahren feierte Rapid zuletzt einen Cup-Titel. Wie schon im Vorjahr sind die Hütteldorfer auf einem guten Weg, doch die jene zwei Teams, die Grün-Weiß in den letzten Jahren meist in die Schranken wiesen, sind auch noch im Rennen.

Den Titel "Rekordmeister" wird man dem SK Rapid nicht so schnell streitig machen können. 32 Mal kürten sich die Wiener zum Meister. Im ÖFB-Cup hinkt Rapid in der ewigen Rangliste aber weit hinterher. Nur 14 Mal gewannen die Hütteldorfer den Pokalwettbewerb. Beinahe nur halb so oft wie der ewige Rivale Austria Wien (27). Doch noch gravierender ist, wann Rapid den Pokal zuletzt in den Westen Wiens holen konnte: In der Saison 1994/95 setzte sich Grün-Weiß zum bislang letzten Mal die Krone auf, als man den DSV Leoben mit 1:0 bezwang.

Fast 30 Jahre ist das mittlerweile her. Nicht bloß eine gefühlte Ewigkeit. Eine Durststrecke, die in diesem Frühjahr ein Ende nehmen soll. In den vergangenen Jahren war Rapid einige Male knapp dran. So wie in der letzten Spielzeit, als man sich erst im Finale dem SK Sturm (0:2) beugen musste. Seit dem Cup-Erfolg vor 29 Jahren stand Rapid insgesamt vier Mal im Endspiel. Nicht nur im Finale im Vorjahr, sondern auch in der Saison 2018/19 (0:2 vs. Salzburg), 2016/17 (1:2 vs. Salzburg) und 2004/05 (1:3 vs. Austria Wien) zog man den Kürzeren.

Auffallend: In den letzten sieben Jahren war, bis auf die Cup-Saison 2021/22, stets gegen Red Bull Salzburg oder den SK Sturm Endstation. Ein Fakt, der nicht unbedingt für ein Ende der langen Durststrecke spricht, angesichts dessen, dass die beiden Klubs bereits fix im Halbfinale stehen.

Doch Vergangenheit hin oder her, beim SK Rapid ist man für das gegenwärtige Cup-Abenteuer Feuer und Flamme. Auch Trainer Robert Klauß hat für den Wettbewerb einiges übrig, wie er bei "Rapid TV" erklärt: "Für mich ein super Bewerb. Ich kenne das aus Deutschland so und habe das auch hier so wahrgenommen, dass der Pokal gerade auch in Wien einen sehr großen Stellenwert eingenommen hat." Auch wenn Rapid den Titel im Vorjahr knapp verpasst hat, sollen die Erinnerungen die Spieler pushen: "Die Erfahrungen, die dort gesammelt wurden und das Erlebnis, das dort gemacht wurde, das ist einfach hängengeblieben. Da wollen die Fans und wir als Verein auch wieder hin."

Doch bevor Rapid sich Gedanken über ein mögliches Halbfinale oder das Endspiel in Klagenfurt machen darf, muss erst die Aufgabe St. Pölten gemeistert werden. Der Trainer verlangt deshalb vollsten Fokus von seinen Spielern: "Jetzt geht es darum, nicht zu schnell vom Finale zu träumen, sondern ganz seriös das Viertelfinale zu Hause zu spielen."

SKN bringt "richtig Qualität" mit

Den Gegner möchte man in Wien-Hütteldorf keinesfalls unterschätzen. Klauß und sein Team haben sich intensiv mit dem SKN beschäftigt. "Natürlich haben wir uns Infos eingeholt und sie beobachtet in der Vorbereitung." Wirklich viel Know-how über die Niederösterreicher hatte der Deutsche zuvor nicht, aber "es gibt eine Verbindung. Ich kenne Jan Schlaudraff sehr gut, der dort der sportliche Verantwortliche ist. Aber das hilft wenig für das Spiel (lacht)."

Vor dem Duell am Sonntagabend zollt Klauß den Gästen Respekt: "Sie hatten einen Trainerwechsel, aber die Mannschaft ist dennoch relativ gleich geblieben. Wir wissen, dass es ein guter Gegner ist, mit einer erfahrenen und gut besetzten Mannschaft für die 2. Liga. Das ist schon vom Kader her eine Top-Mannschaft in dieser Liga, die in der Hinrunde den Ansprüchen etwas hinterhergehinkt ist, aber für das Niveau schon richtig Qualität mitbringt."

Trotz aller Vorschusslorbeeren, die der Zweitligist vor Anpfiff bekommt, ist natürlich klar, dass Rapid als Favorit in dieses Spiel gehen wird. Gegen ein Team, das nicht der Bundesliga angehört, musste sich Rapid zuletzt in der Saison 2013/14 geschlagen geben, als man gegen LASK in Runde eins im Elfmeterschießen verlor.