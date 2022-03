Der ehemalige Rapid-Profi Sergei Mandreko, Mitglied der erfolgreichen Hütteldorfer Mannschaft Mitte der 1990er-Jahre, ist im Alter von nur 50 Jahren verstorben.

Der SK Rapid trauert um Sergei Mandreko. Der frühere Mittelfeldspieler ist am Dienstag nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Dies teilte der Verein in einer Aussendung mit. Mandreko war 1992 aus seiner Heimat, dem heutigen Tadschikistan, zu Rapid gekommen und bestritt für die Grün-Weißen bis 1997 insgesamt 128 Pflichtspiele, in denen er 19 Tore erzielte. Danach wechselte er zu Hertha BSC und in weiterer Folge zum VfL Bochum. In Deutschland kam er auf 67 Einsätze in der Bundesliga sowie 26 Partien in der 2. Bundesliga. Danach ließ er seine Karriere im Burgenland, zunächst beim SV Mattersburg und später in Parndorf, ausklingen.

Seine größten Erfolge feierte Mandreko, der Länderspiele für die GUS, Russland und Tadschikistan absolvierte, freilich mit Rapid. 1995 wurde er mit den Hütteldorfern Cupsieger, ein Jahr später holte er an der Seite seiner Spezis Zoran Barisic, Dietmar Kühbauer und Stephan Marasek - die vier Schmähbrüder bildeten das legendäre Quartett der grün-weißen "Daltons" - den Meistertitel und drang bis ins Europacupfinale der Pokalsieger vor.

Sergei Mandreko (r.) mit seinen Haberern Stephan Marasek und Zoran Barisic im Jahr 1996. GEPA pictures

Mandreko litt an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS, der er nun im noch jungen Alter von 50 Jahren erlag. "Es war klar, dass der Tag mit dieser Nachricht nicht mehr lange auf sich warten lässt, trotzdem bin ich heute unglaublich traurig und möchte auch auf diesem Weg persönlich und im Namen des SK Rapid allen Hinterbliebenen, vor allem seiner Gattin Inga und seinen Kindern Anastasia und Wladimir, unser aufrichtiges Beileid aussprechen", reagierte sein langjähriger Freund Barisic auf die traurige Nachricht. "Sergej bekämpfte diese furchtbare Krankheit über all die Jahre mehr als tapfer und ich werde ihn immer als großartigen Menschen und wunderbaren Wegbegleiter in Erinnerung behalten."