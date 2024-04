Rapid-Trainer Klauß nach Hedl-Blackout: "Lieber jetzt als später vielleicht im Cupfinale"

Ein folgenschwerer Fehler von Rapid-Torhüter Niklas Hedl ebnet Sturm Graz den knappen Sieg im Spitzenspiel. Während sich Mika Biereth über sein "leichtestes und glücklichstes Tor" freut, trauert SCR-Trainer Robert Klauß einem Punktgewinn in Liebenau nach.

Es war eine kuriose Szene in der 79. Minute des Spitzenspiels der 27. Runde in Graz-Liebenau, die am Ende sogar große Bedeutung für den Meisterkampf haben könnte: ÖFB-Teamtorhüter Niklas Hedl, der bis dahin im Verbund mit seiner Vorderleuten dafür gesorgt hatte, dass Rapid das 0:0 bei Sturm hielt, warf sich einem zu weiten Pass von Amady Camara locker entgegen, Mika Biereth, der auf das Zuspiel gelauert hatte, nahm die Hände an den Kopf - eine Geste, mit der er den Ball eigentlich schon verloren gab.

Doch plötzlich lag die Kubel frei vor dem jungen Dänen, schon als er unbedrängt ins leere Tor einschob, konnte er sich das Lächeln nicht verkneifen. Hedl hatte den Ball ohne Not ausgelassen und Sturm damit den Heimsieg auf dem Silbertablett serviert.

Die Grazer setzten sich damit in der Tabelle vorerst mit drei Punkten Vorsprung ab, Titelverteidiger Salzburg hat am Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) daheim gegen Klagenfurt die Chance, wieder gleichzuziehen.

Nutznießer Biereth: "Definitiv mein leichtestes Tor"

"Das war definitiv mein leichtestes und glücklichstes Tor", musste Biereth nach Spielende im Interview mit "Sky" nach wie vor schmunzeln. "Du muss einfach immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und heute war das so eine Situation."

Für Rapid-Trainer Robert Klauß war die Szene besonders bitter, "weil wir aus dem Spiel kaum etwas zugelassen haben". Aus seiner Sicht lief alles auf "ein klassisches 0:0-Spiel" hinaus. Seinem Unglücksraben spendete der 39-Jährige gleich nach Abpfiff tröstende Worte: "Ich hab' ihm nach dem Spiel direkt gesagt: 'Lieber jetzt als später vielleicht im Cupfinale.'

Dass Hedl sein Blackout länger nachhängen wird, glaubt Klauß nicht. "Er ist natürlich enttäuscht, aber er ist vom Typ her so gefestigt, dass er das abhaken kann, auch weil er so eine gute Saison spielt".