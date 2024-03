Rapid-Talent Dursun verlängert langfristig

Offensivspieler Furkan Dursun verlängert seinen Vertrag beim SK Rapid um mehrere Jahre.

Rapid-Talent Furkan Dursun verlängert in Hütteldorf. GEPA pictures

Seit dem neuen Jahr gehört Furkan Dursun zum Trainingskader der ersten Mannschaft des SK Rapid, nun wurde der Youngster langfristig an den Verein gebunden. Der 18-jährige Stürmer hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um drei Jahre bis 2027 verlängert.

"'Furki' ist ein weiterer, junger, talentierter Spieler, der aus unserem Nachwuchs kommt und sich Jahr für Jahr exemplarisch weiterentwickelt hat. Wir haben einen klaren Fahrplan für seine Zukunft, sind fest davon überzeugt, dass wir ihm langfristig die besten Chancen bieten können und freuen uns, mit einem weiteren hochtalentierten Eigenbauspieler unseren Weg fortzusetzen", erklärte Sportdirektor Markus Katzer in einer Aussendung.

Dursun, der seit der U 10 bei den Hütteldorfern kickt, sagte: "Mittlerweile bin ich seit zehn Jahren hier und ich sehe den SK Rapid nach wie vor als den Verein an, wo ich meine sportliche Entwicklung ideal fortsetzen kann. Ich habe in den vergangenen Jahren von allen Seiten die bestmögliche Unterstützung erhalten und durchgehend das Vertrauen des Vereins in meine Fähigkeiten gespürt."

Der österreichische U-19-Nationalspieler hat in der Herbstsaison 13 Partien für die Zweiermannschaft in der Regionalliga Ost absolviert und dabei für den Tabellenführer vier Tore erzielt.