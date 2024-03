Rapid stattet Flügelspieler Seydi mit langfristigem Vertrag aus

Erst vor kurzem feierte Ismail Seydi sein Bundesliga-Debüt für das Profiteam des SK Rapid, nun unterzeichnet er einen langfristigen Vertrag bei den Wienern. Wie die Grün-Weißen vermelden, hat sich der französische Flügelspieler bis Sommer 2028 an die Hütteldofer gebunden.

Mit Ismail Seydi debütierte beim Auftakt in die Meistergruppe gegen den LASK ein junges Rapid-Talent in der Bundesliga. Nur kurze Zeit später wird der 22-jährige Flügelspieler aus Frankreich von seinem Arbeitgeber mit einem neuen Vertrag belohnt, der ihn bis Sommer 2028 an die Grün-Weißen bindet. Zuvor konnte der Außenbahnprofi in 15 Einsätzen für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Ost vier Tore erzielen und wurde im Winter von Cheftrainer Robert Klauß zu den Profis hochgezogen. Dort plant man mit dem variablen Offensivspieler nun längerfristig.

"Die letzten Wochen waren sehr ereignisreich für mich und haben mir gezeigt, wie schnell es im Fußball gehen kann und dass harte Arbeit am Ende immer belohnt wird. Mein bisheriger Karrierehöhepunkt war definitiv mein Bundesligadebüt vor heimischem Publikum gegen den LASK. Ich freue mich sehr, dass mein Vertrag nun langfristig verlängert wurde, das gibt mir zusätzlich sehr viel Selbstvertrauen. Für mich persönlich war klar, dass ich hier beim SK Rapid die besten Entwicklungschancen habe, umso glücklicher bin ich und ich werde alles daransetzen, dass noch viele weitere Profieinsätze für diesen Verein dazukommen werden", sagt Seydi über seine geklärte Zukunft im Westen der österreichischen Bundeshauptstadt.

Katzer sieht "hochtalentierten Spieler"

Auch Geschäftsführer Sport Markus Katzer setzt große Hoffnungen in den Flügelspieler, der seiner Meinung nach viel Entwicklungspotential mitbringt: "Die langfristige Vertragsverlängerung von Ismail Seydi ist die logische Konsequenz, wenn man sich die Entwicklung von ihm in den vergangenen Monaten ansieht. Bei seiner Verpflichtung aus der Regionalliga Ost im vergangenen Sommer hatten wir bereits genaue Vorstellungen, in welche Richtung es im Profifußball mit ihm gehen kann, dies hat er in seinen ersten Monaten beim SK Rapid bereits bestätigt. Wir freuen uns, mit Ismail einen weiteren hochtalentierten Spieler langfristig an den Verein binden zu können und sind davon überzeugt, dass sein Entwicklungspotential noch lange nicht ausgeschöpft ist."

Die nächste Chance, sich im Erstligafußball zu beweisen, hat der 22-Jährige beim kommenden Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg (31. März, 14.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Dort wollen die Grün-Weißen nach dem torlosen Remis zum Start des oberen Play-offs mit drei Punkten nachlegen, um im Kampf um die internationalen Plätze ein Zeichen zu setzen. Gegen die Oststeirer musste man sich in den bisherigen zwei Saisonduellen allerdings jeweils mit 0:1 geschlagen geben.