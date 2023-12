Rapid-Sportdirektor Katzer resümiert 2023: "Es war ein sehr durchwachsenes Jahr"

Rapid-Sportdirektor Markus Katzer blickt auf ein "sehr durchwachsenes" Jahr 2023 zurück. Die Wiener schlossen zwar die vergangene Saison auf Platz vier ab, scheiterten im Sommer aber im Europacup-Play-off und fanden auch in der aktuellen Spielzeit nicht richtig in die Spur. Nach dem Trainerwechsel geht es aber aktuell nach oben.

Vor dem letzten Spiel 2023 am Samstag daheim gegen Red Bull Salzburg hat Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer ein Resümee des zu Ende gehenden Kalenderjahres gezogen. Der Wiener sprach von einem "sehr durchwachsenen Jahr", das "sehr intensiv" für ihn gewesen sei. Die Hütteldorfer beendeten die vergangene Spielzeit auf Platz vier und scheiterten in der letzten Runde zur Conference League ebenso wie im Cupfinale. Derzeit liegt man in der Fußball-Bundesliga auf Rang sechs.

Das verlorene Endspiel im ÖFB-Cup gegen Sturm Graz sei "ein Highlight" gewesen. "Leider nicht mit dem richtigen Ausgang", meinte Katzer. Daraufhin habe man im Herbst "einen richtigen Step" gemacht. "Wir hatten viele richtig gute Spiele. Leider haben wir die Ergebnisse nicht wirklich auf die Strecke gebracht." Durch den Trainerwechsel von Zoran Barisic zu Robert Klauß sei nun ein Neustart erfolgt. "Wir haben jetzt zwei Spiele gewonnen. Die Tendenz geht klar nach oben", betonte Katzer.

Vertragsverlängerung mit Kapitän Burgstaller?

Neuverpflichtungen in der Winter-Übertrittszeit wird es bei Rapid wohl nicht geben. "Wir haben keine großen Pläne, weil ich überzeugt bin, dass die Qualität des Kaders passt. Wir sehen nicht den Bedarf, dass wir uns im Winter großartig verstärken müssen", sagte Katzer. Dafür könnte es den einen oder anderen Abgang geben, bestätigte der Sportchef. "Es gibt einige, die wenige Spielminuten gesammelt haben und dementsprechend nicht zufrieden sind."

Als Kandidat für einen baldigen Abschied gilt unter anderem Michael Sollbauer, der wohl gegen Salzburg aufgrund der Personalprobleme in der Innenverteidigung - Nenad Cvetkovic ist verletzt, Terence Kongolo gesperrt und Maximilian Hofmann nach einer Erkrankung noch nicht matchfit - beginnen wird. Ein Fragezeichen steht auch noch hinter der Zukunft von Marco Grüll. Der Vertrag des Offensivspielers läuft wie jener von Guido Burgstaller im Sommer aus.

Mit dem Kapitän wird in Bälde über eine mögliche Verlängerung geplaudert. "Deadline gibt es keine, aber es wird auf jeden Fall demnächst Gespräche geben", kündigte Katzer an.