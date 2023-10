Rapid setzt weiteren Schritt im Frauenfußball

In der vergangenen Woche erhielt der SK Rapid in der Vorstandssitzung des Wiener Fußballverbands die Genehmigung, Frauenteams für die kommende Saison in der Wiener Landesliga sowie in der 1. Klasse aufzubieten. Nun starten die Grün-Weißen mit den ersten Sichtungstrainings, um interessierte Spielerinnen für das Projekt zu gewinnen.

In der Vorstandssitzung des Wiener Fußballverbandes wurden in der vergangenen Woche wichtige Entscheidungen rund um den Frauenfußball beim SK Rapid getroffen. Die Grün-Weißen erhielten die Genehmigung, in der kommenden Saison 2024/25 ein Team in der Wiener Frauen Landesliga sowie eines in der 1. Klasse nennen zu dürfen. Damit wurde ein weiterer, wichtiger Schritt zum Thema Frauenfußball bei den Hütteldorfern gesetzt, die nun mit ersten Sichtungstrainings interessierte Spielerinnen zum Verein locken wollen. Am 14. und 22. November werden dazu zwei Einheiten von jeweils 19 bis 20.30 Uhr am Kunstrasenplatz neben dem Allianz-Stadion abgehalten.

Die zukünftige Cheftrainerin des Rapid-Frauenteams, Katja Gürtler, zeigt sich begeistert: "Die Vorfreude auf die ersten Sichtungstrainings mit zahlreichen talentierten Spielerinnen ist unheimlich groß. Wir werden von Anfang an professionelle Rahmenbedingungen schaffen, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen und mit den Frauenteams einen weiteren Teil der erfolgreichen Geschichte des SK Rapid zu schreiben." Bei den Sichtungstrainings werden auch Matias Costa, der gemeinsam mit Cheftrainerin Gürtler aktuell die Agenden im Frauen- und Mädchenfußballbereich des SK Rapid leitet, Akademieleiter Willi Schuldes, Abteilungsleiter Fitness und Sportwissenschaft Alexander Steinbichler, alle Akademiecheftrainer, die Trainerinnen der U-10- und U-12-Mädchenteams sowie Geschäftsführer Steffen Hofmann dabei sein und sich ein Bild machen.

Rapid will sich in der Bundesliga etablieren

Der Geschäftsführer der Grün-Weißen freut sich ebenfalls über den wichtigen Meilenstein: "Die Bekanntgabe des WFV haben wir mit Begeisterung entgegengenommen. Wir freuen uns nun, den Frauenfußball mit klaren Zielen vor Augen angehen zu können, nachdem in den vergangenen Monaten bereits umfangreiche Vorarbeit für adäquate Rahmenbedingungen geleistet wurde. Die Abteilung Frauenfußball steht auf einer soliden Basis, nun wollen wir anhand von Sichtungstrainings im Herbst bis Winter einen Kader planen, um uns im kommenden Jahr optimal auf den Ligaalltag vorbereiten zu können." Anmeldeschluss für die Teilnahme am Sichtungstraining ist am 10. November um 10 Uhr.

Laut Hofmann sei es "das Ziel, eine professionelle Ausbildung und optimale Trainingsbedingungen für unsere zukünftigen Fußballerinnen zu schaffen, um so ein erfolgreiches SK Rapid Frauenteam auf lange Sicht in der Bundesliga zu etablieren." Damit wird Rapid der nächste Bundesligist sein, der zukünftig auch ein Frauenteam stellt. Erzrivale Austria Wien hat bereits eine Mannschaft in der Bundesliga ebenso wie der SCR Altach, Blau-Weiß Linz und Sturm Graz. Auch Serienmeister Red Bull Salzburg kündigte bereits an, zukünftig mit einem Frauen-Team an den Start zu gehen.