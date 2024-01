Rapid schnappt sich Offensivgeist Lang

Um auf den kommenden Abgang von Nicolas Kühn zu Celtic Glasgow vorbereitet zu sein, hat sich der SK Rapid mit Christoph Lang von Sturm Graz verstärkt. Der 22-jährige Offensivspieler unterschreibt bei den Hütteldorfern einen Vertrag bis Sommer 2027.

Der SK Rapid bereitet sich auf den anstehenden Abgang von Nicolas Kühn zu Celtic Glasgow vor und präsentiert mit Christoph Lang einen Ersatz für den Deutschen. Der 22-jährige Profi kommt von Sturm Graz und unterschreibt bei den Hütteldorfern einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Sportdirektor Markus Katzer ist vom Neuzugang überzeugt: "Christoph Lang hat sich über starke Leistungen in der Bundesliga und im U-21-Nationalteam über unsere Landesgrenzen hinweg interessant gemacht und umso mehr freue ich mich, dass wir ihn ab sofort in unserer Mitte begrüßen dürfen. Er passt als junger österreichischer Spieler, der zudem bereits auf reichlich Erfahrung im Profibereich verweisen kann, hervorragend in unser Anforderungsprofil. Ich bin sicher, dass er aufgrund seines Potentials und seiner Einstellung auch bei uns ein wichtiger Teil der Mannschaft sein wird können."

In Hartberg klarer Stammspieler

Zuletzt spielte Lang für den TSV Hartberg, die Leihe des 22-jährigen Offensivspielers zu den Oststeirern wurde frühzeitig abgebrochen. Lang war seit Beginn der Saison für die Mannschaft von Markus Schopp aktiv und nahm dabei eine wichtige Rolle ein. Er stand bei allen 20 Pflichtspielen auf dem Feld und steuerte fünf Tore sowie vier Vorlagen bei. Nun darf der österreichische U-21-Spieler sein Können bei Rapid unter Beweis stellen.

Lang blickt seiner kommenden Aufgabe mit viel Vorfreude entgegen: "Ich weiß, dass steirische Fußballer beim SK Rapid eine lange Tradition haben, und werde alles dafür geben, dass ich mich in den nächsten Jahren in diese ehrwürdige Reihe einordnen kann. Ich freue mich auf die ersten Einheiten mit dem Trainerteam und den neuen Mannschaftskollegen sowie auf den ersten Einsatz in Hütteldorf vor der bekannt lautstarken Kulisse, die mich bislang auch immer als Spieler der gegnerischen Mannschaft beeindruckt hat."

Auch Sturm-Sportdirektor wünscht dem Eigengewächs der Steirer viel Erfolg für seine künftige Aufgabe: "Christoph ist mit dem Wunsch einer dauerhaften Veränderung auf uns zugekommen, welchem wir nach intensiven Gesprächen mit dem SK Rapid auch nachgekommen sind. Wir wünschen Christoph alles Gute auf seinem weiteren Weg und für seine bevorstehenden Aufgaben in Wien!"

Der SK Rapid befindet sich aktuell auf Trainingslager in Belek. Der Frühjahrsstart erfolgt am 4. Februar mit dem Cup-Viertelfinale gegen den SKN St. Pölten (18.10 Uhr, LIVE! bei kicker), in der Liga geht es eine Woche später mit einem Auswärtsspiel gegen den WAC los.