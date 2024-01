Rapid schnappt sich Altach-Profi Bischof und verleiht ihn an die Vienna

Nach der Verpflichtung von Christoph Lang wechselt mit Noah Bischof ein weiterer U-21-Nationalspieler Österreichs zum SK Rapid. Bei den Wienern unterschreibt der gebürtige Vorarlberger einen Vertrag bis Sommer 2026. Die Frühjahrssaison wird er allerdings auf Leihbasis bei Zweitligist First Vienna FC verbringen.

Der SK Rapid schlägt erneut am Transfermarkt zu und gibt die Verpflichtung von Altach-Talent Noah Bischof bekannt. Der U-21-Nationalspieler Österreichs unterzeichnet bei den Grün-Weißen aus dem Westen Wiens einen Vertrag bis Sommer 2026, wird das anstehende Frühjahr allerdings auf Leihbasis bei Zweitligist First Vienna verbringen. Der 21-jährige Angreifer brachte es in der aktuellen Saison auf 14 Pflichteinsätze für die Altacher, ein Treffer gelang ihm dabei nicht.

62 Einsätze in der Bundesliga

Rapid-Sportdirektor Markus Katzer sieht viel Potential im neunfachen U-21-Teamspieler: "Noah Bischof ist ein sehr interessanter Spieler, auf den wir in Zukunft setzen wollen. Momentan ist am wichtigsten, dass er möglichst viel Spielpraxis sammelt und daher freue ich mich, dass er beste Chancen hat, dies in den kommenden Monaten bei der Vienna zu tun. Es ist schön, dass sich künftig ein weiterer österreichischer U21-Nationalteamspieler in unserer Mitte wiederfinden wird. Wir werden seine Entwicklung bei unseren Kollegen in Döbling genau beobachten und ich bin überzeugt, dass er sich dort in den besten Händen befinden wird."

Bischof feierte sein Debüt in der Bundesliga mit 18 Jahren und lief bislang 62-mal in der höchsten Spielklasse auf. Dabei konnte das Eigengewächs der Altacher fünf Tore erzielen. Für das österreichische U-21-Nationalteam war er in neun Partien schon dreimal erfolgreich.

Bei der Vienna soll sich Bischof auf die kommende Aufgabe in Wien vorbereiten, was der Youngster selbst als guten Schritt sieht: "Ich freue mich auf die Herausforderung bei der Vienna und bin hochmotiviert, einen positiven Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten. Die Hohe Warte ist eine traditionsreiche Spielstätte, und ich bin stolz, Teil dieses Clubs zu sein."

Auch Ex-Rapid-Profi Andreas Ivanschitz - mittlerweile Sportdirektor bei den Döblingern - freut sich über die Verstärkung auf der Stürmerposition: "Mit Noah Bischof gewinnen wir einen spielintelligenten Spieler, der bereits sein Talent in der österreichischen Bundesliga bewiesen hat. Wir sind überzeugt, dass er eine wertvolle Verstärkung für unser Team darstellen wird."