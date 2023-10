Rapid reist im Cup zum bereits vierten Mal nach Amstetten

Bereits zum vierten Mal treffen der SKU Amstetten und Rapid Wien im ÖFB-Cup aufeinander. Die Niederösterreicher bilden aktuell mit nur drei Punkten das Schlusslicht der 2. Liga.

Matthias Seidl rettete die Hütteldorfer in der zweiten Cup-Runde gegen Gurten in die Verlängerung. GEPA pictures

Rapid Wien trifft am Mittwoch (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im ÖFB-Cup-Achtelfinale auf den SKU Amstetten und das bereits zum vierten Mal in diesem Bewerb. Schon 2014, 2015 und 2021 gastierten die Hütteldorfer beim niederösterreichischen Zweitligisten. Der Bundesligist setzte sich stets durch, einmal aber erst in der Verlängerung, 2015 musste man sogar ins Elfmeterschießen.

Rapid reist mit einem spektakulären 3:3 gegen den LASK nach Amstetten. Das hart umkämpfte Remis sollte den Hauptstädtern Rückenwind geben, wie Coach Zoran Barisic meint: "Wir wollen die positive Energie, die uns der zweifache Ausgleich in Unterzahl in der Nachspielzeit gegen den LASK gegeben hat, nutzen und in Amstetten von der ersten Minute an voll da sein. Dies wird auch notwendig sein, die ersten 75 Minuten in der letzten Runde gegen Gurten müssen und werden Warnung genug sein."

Gegen Gurten mühten sich die Hütteldorfer zu einem 5:2-Sieg in der Verlängerung, zwischenzeitlich drohte sogar das Aus, ehe der eingewechselte Matthias Seidl kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit zum Ausgleich traf. Barisic will ein ähnliches Szenario gegen Amstetten tunlichst vermeiden: "Wir sind Favorit und kennen den Gegner, der im Oktober noch am Transfermarkt tätig war und gegen den wir in der September-Länderspielpause ohne unsere Teamspieler ein Testmatch bestritten haben, sehr gut. Dass sie in der Liga am Tabellenende stehen, wird für die Begegnung am Mittwoch keine Rolle spielen. Für uns gilt es, unsere Stärken auszuspielen und wenn uns das gelingt, werden wir das nächste Zwischenziel, das Cup-Viertelfinale, auch in der regulären Spielzeit erreichen."

Verzichten muss Rapid dabei auf Terrence Kongolo, der kurz vor dem LASK-Heimspiel eine Einheit mit Problemen im Hüftbereich abbrechen musste, und den Langzeitverletzten Nenad Cvetkovic.