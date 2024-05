Rapid-Profi Fallmann wechselt zu Erzgebirge Aue

Pascall Fallmann spielte die letzte Saison leihweise für die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Jetzt wechselt der Rapid-Spieler zu Erzgebirge Aue.

Pascall Fallmann wird weiterhin in der dritten deutschen Liga auflaufen. Der 20-jährige Rechtsverteidiger wurde im Vorjahr von Rapid Wien an die zweite Mannschaft des SC Freiburg verliehen. Dort brachte es der Rechtsfuß auf 34 Spiele, in denen ihm drei Vorlagen gelangen. Den Abstieg der Breisgauer konnte aber auch er nicht verhindern.

Anstatt zurück zu Rapid zu gehen, bleibt der Österreicher aber in der dritten deutschen Liga. Erzgebirge Aue, die Saison auf dem sechsten Platz beendend, bekundete Interesse am 20-Jährigen und einigte sich mit den Hütteldorfern auf einen Transfer.

"Pascal Fallmann konnte in der vergangenen Saison die Liga, in die er nun fix wechselt, bereits gut kennenlernen und sieht dort die beste Chance, seine Karriere voranzutreiben. Ich wünsche ihm persönlich und im Namen des SK Rapid viel Erfolg und danke für seinen Einsatz im grün-weißen Trikot, das er rund ein Jahrzehnt in vielen Nachwuchsteams, der zweiten Mannschaft und rund 100 Minuten sogar bei den Profis mit Stolz getragen hat", äußerte sich Geschäftsführer Sport Markus Katzer zum Wechsel.