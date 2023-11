Rapid peilt den zweiten Sieg unter Neo-Coach Klauß an

Das Debüt von Neo-Rapid-Coach Robert Klauß ist mit einem knappen 1:0-Heimsieg über Aufsteiger Blau-Weiß Linz geglückt. Auch beim Auswärtsduell gegen die WSG Tirol soll es erneut drei Punkte für die Hütteldorfer geben, die sie als Tabellensiebter im Kampf um das obere Play-off auch dringend benötigen.

Robert Klauß will den zweiten Sieg in seiner noch kurzen Amtszeit einfahren. GEPA pictures

Mit einem knappen 1:0-Heimerfolg über Aufsteiger Blau-Weiß Linz ist Rapids Neo-Cheftrainer Robert Klauß erfolgreich in seine neue Aufgabe in Österreich gestartet. Im ersten Spiel unter dem Nachfolger von Zoran Barisic wurde zwar deutlich, dass auf den neuen Coach der Grün-Weißen noch viel Arbeit wartet, es war aber klar, dass nur sechs Tage nach dessen offizieller Vorstellung noch nicht alles nach Maß funktionieren würde. Dennoch konnte man mit dem Erfolg gegen die Oberösterreicher das wichtigste Ziel erreichen: Punkte zu sammeln. Denn dadurch arbeiteten sich die Hütteldorfer vorerst auf den siebten Platz vor und haben aktuell nur zwei Zähler Rückstand auf einen Platz in den oberen Top sechs.

Daran will man auch im kommenden Auswärtsspiel bei der WSG Tirol anschließen, gegen die man neun der letzten zehn Pflichtspiele gewinnen konnte. Allerdings musste man sich beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison im Allianz-Stadion mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Die letzten fünf Auswärtsspiele gegen die Tiroler gingen aber allesamt an die Wiener, die in den vergangenen sieben Partien in der Ferne nur vier Gegentreffer zugelassen haben. Das ist Bestwert in der Bundesliga. Auf der anderen Seite konnte Rapid in vier Auswärtsspielen der aktuellen Saison keinen Treffer erzielen und hofft unter Neo-Coach Klauß diesbezüglich auf eine Trendwende. Die Gesamtbilanz gegen die Wattener mit 14 Siegen und lediglich drei Niederlagen in 19 Duellen kann die Hütteldorfer aber positiv stimmen, um den zweiten Sieg in Folge unter dem neuen Cheftrainer bejubeln zu dürfen.

Mühesames Hinspiel für Rapid

Die Wahrscheinlichkeit darauf steht gar nicht so schlecht, denn die WSG präsentierte sich in der aktuellen Saison zuhause alles andere als souverän. Nur eines von sieben Heimspielen konnte gewonnen werden, fünf gingen verloren. Im eigenen Stadion kassierte nur Schlusslicht Austria Lustenau (25) mehr Gegentreffer als die Mannschaft von Thomas Silberberger (16). Seit dem Aufstieg in die Bundesliga konnten die Tiroler noch gar keines ihrer bisherigen sechs Heimspiele gegen die Hütteldorfer gewinnen. Zuletzt musste man sich auswärts gegen den LASK nach dem 5:1-Kantersieg gegen Altach knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Beim Hinspiel in Wien gingen die Tiroler allerdings sogar in Führung, als Luca Kronberger nach acht Minuten für das 1:0 sorgte. Den Ausgleich bescherte damals Neuzugang Matthias Seidl in der 60. Spielminute. Besonders torfreudig gegen die Tiroler präsentierte sich bislang Marco Grüll, der schon fünf Treffer in acht Pflichtspielen gegen sie erzielen konnte. Von den noch aktiven Spielern bei Rapid folgt dann Kapitän Guido Burgstaller mit drei Toren. Anstoß ist am Samstag um 17 Uhr (LIVE! bei kicker) am Innsbrucker Tivoli.