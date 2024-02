Rapid mit Schwung gegen die Negativserie in Graz

Seit mehr als drei Jahren wartet der SK Rapid auf einen Sieg in Graz bei Sturm. Nach dem erfolgreichen Frühjahrsstart mit dem Aufstieg ins ÖFB-Cup-Halbfinale sowie dem wichtigen Dreier gegen den Wolfsberger AC soll sich das mit reichlich Rückenwind im Gepäck ändern.

Mit dem 3:1-Sieg im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den SKN St. Pölten sowie dem 2:0-Auftakterfolg in der Liga gegen den Wolfsberger AC ist dem SK Rapid ein erfolgreicher Start in das neue Sportjahr gelungen. Unter Cheftrainer Robert Klauß, der erst Ende November die Nachfolge von Zoran Barisic bei den Grün-Weißen angetreten hat, feierten die Hütteldorfer in vier Pflichtspielen drei Siege und haben sich im Kampf um einen Platz in der Meistergruppe drei Punkte Vorsprung auf Platz sieben herausgearbeitet. Dieser positive Lauf soll auch im kommenden Duell fortgesetzt werden, wenngleich mit dem Auswärtsspiel gegen den Tabellenzweiten Sturm Graz eine besonders anspruchsvolle Aufgabe auf die Grün-Weißen wartet.

Denn die Hauptstadt der Steiermark war für die Wiener in den letzten Jahres alles andere als ein fruchtbarer Boden. In den vergangenen vier Auswärtsspielen gegen Sturm kassierte man ausschließlich Niederlagen, der letzte Sieg in Graz vom 28. Juni 2020 liegt schon mehr als drei Jahre zurück. Zeit also hier für Veränderung zu sorgen. Die Bilanz gegen die "Blackies" in den letzten Aufeinandertreffen darf bei den Gästen aus der Bundeshauptstadt aber schon auch Zuversicht entstehen lassen: Seit zwei Spielen ist man gegen die Mannschaft von Christian Ilzer unbesiegt, nach dem 3:2-Sieg am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison, endete das Hinspiel zwischen den beiden Traditionsklubs mit einem 1:1-Unentschieden im Allianz Stadion. Damals gingen die Hütteldorfer durch ein Eigentor von Sturm-Profi David Schnegg sogar in Führung, ehe Alexander Prass aber nur vier Minuten später bereits auf Ausgleich stellte.

Hofmann vor Jubiläum

Dieses Mal wollen die Wiener mit drei Punkten die Heimreise antreten und der bereits lang andauernden Negativserie in Graz endlich ein Ende setzen. Allerdings müssen die Hütteldorfer bei diesem schwierigen Vorhaben auf Kapitän und Toptorjäger Guido Burgstaller verzichten, der ebenfalls wie die Langzeitverletzten Nenad Cvetkovic, Oliver Strunz und Thierry Gale noch nicht dem Spieltagskader angehören wird. Auch wenn die Steirer die vergangenen drei Heimspiele gewinnen konnten und drei Siege in den letzten fünf Partien gegen Rapid feierten, war es mit der Wiener Austria ausgerechnet ein Team aus Wien, welches für die bisher einzige Heimniederlage der Ilzer-Truppe in der aktuellen Saison sorgte. In diesem Fall würde man es dem Erzrivalen sogar gerne nachmachen.

Beim 222. Meisterschaftsaufeinandertreffen zwischen den beiden Mannschaften könnte auch Abwehrspieler Maximilian Hofmann ein besonderes Jubiläum feiern. Der 30-Jährige würde bei einem Einsatz gegen die Steirer bereits sein 250. Spiel für Rapid absolvieren. Nachdem er sowohl beim Cup-Spiel gegen St. Pölten als auch zuletzt als Kapitän gegen den Wolfsberger AC die volle Spielzeit abspulte, dürfte es sich hierbei um reine Formsache handeln. Und was wäre schöner, als so einen Meilenstein mit einem Auswärtssieg und dem Ende einer langen Negativserie feiern zu können. Dazu wird es aber im Vergleich zu den beiden letzten Partien noch mal eine Leistungssteigerung brauchen, um für die große Überraschung gegen den ersten Verfolger von Tabellenführer Red Bull Salzburg zu sorgen.