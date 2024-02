Rapid leiht Flügelspieler Isak Jansson

Rapid Wien hat noch einmal am Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste des schwedischen Offensivspielers Isak Jansson gesichert. Der 22-Jährige wechselt leihweise vom spanischen Zweitligisten Cartagena nach Hütteldorf.

Der SK Rapid ist doch noch am Transfermarkt aktiv geworden. Wenige Tage vor Ende des Wintertransferfensters geben die Wiener die Verpflichtung von Isak Jansson bekannt. Der schwedische Offensivspieler kommt vom spanischen Zweitligisten Cartagena und soll eine weitere Option auf dem Flügel darstellen. Rapid leiht den mehrfachen schwedischen Nachwuchsteamspieler bis Saisonende aus und hat auch eine Kaufoption.

Damit hat Rapid auch auf die neuerliche Verletzung von Thierry Gale reagiert, der sich "im privaten Umfeld" das Kreuzband gerissen hat und mehrere Monate fehlen wird.

Geschäftsführer Sport, Markus Katzer erklärt: "Wir sehen großes Potential bei Isak Jansson, der bereits im Alter von 17 Jahren sein Profidebüt feiern konnte und in über 20 Nachwuchsländerspielen zum Einsatz kam. Er ist auf beiden Flügelpositionen, aber auch als zweite Spitze einsetzbar und bringt viel Dynamik, Speed und eine gute Mentalität mit. Statistische Auswertungen belegen, dass er in einigen Bereichen, beispielsweise bei den erfolgreichen Dribblings, im absoluten Top-Bereich der einstigen Segunda Division liegt. Wir sind zuversichtlich, dass er bei uns auch auf längere Sicht eine Verstärkung sein kann, und konnten uns mit seinem aktuellen Verein auch auf eine Option für eine Fixverpflichtung über den Leihzeitraum hinaus verständigen. So wie unser Coach Robert Klauß, der in die Personalentscheidung voll eingebunden war, freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Isak Jansson."

In der laufenden Saison verzeichnet Jansson 18 Einsätze in der spanischen zweiten Liga. Dabei erzielte er einen Treffer und leistete eine Vorarbeit. In den letzten Wochen kam Jansson aber einige Spiele gar nicht zum Zug. Seinen letzten Einsatz hatte der Flügelspieler Anfang Jänner in der Copa del Rey, als sich Cartagena Valencia in der Verlängerung geschlagen geben musste.

Jansson selbst sagt: "Ich freue mich wirklich künftig für diesen großen Klub vor seinen fantastischen Fans spielen zu dürfen. Ich bin sicher, dass wir künftig schöne Momente gemeinsam erleben können und bin schon sehr gespannt auf die Zukunft und vor allem das erste Heimspiel im Allianz Stadion."