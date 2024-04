Rapid lässt die nötige Gier vermissen: "Da muss mehr von der Mannschaft kommen"

Der SK Rapid muss sich im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Das lag vor allem an einer mangelnden Chancenverwertung der Wiener, die dadurch nicht nur zwei weitere Punkt sondern auch den Sprung auf den dritten Platz verpassten. Kapitän Burgstaller vermisste den letzten Willen bei seinem Team.

Wieder einmal sorgte Austria Klagenfurt beim SK Rapid für lange Gesichter. Auch im dritten Saisonduell gelang den Wienern kein Sieg gegen die Kärntner, die somit den Sprung auf Tabellenplatz drei verpassten. Zwar waren die Gastgeber speziell in der ersten Halbzeit das klar tonangebende Team und erwischten mit dem frühen Treffer von Grüll-Ersatz Isak Jansson nach nur fünf Spielminuten eigentlich einen perfekten Start. Eine mangelnde Chancenverwertung im weiteren Verlauf der Begegnung kostete den Hütteldorfern aber wieder wertvolle Punkte und reichlich Nerven. "Wir haben es verabsäumt, durch unsere Überlegenheit - vor allem in Halbzeit eins - das Spiel schon früh zu entscheiden. Da müssen wir konsequenter auf das zweite Tor gehen, das müssen wir uns ankreiden", so Abwehrspieler Maximilian Hofmann bei "Sky" nach dem Spiel.

Speziell in den ersten 20 Minuten ließen die Hausherren die Gäste aus Klagenfurt kaum aus der eigenen Hälfte kommen und erzielten durch Moritz Oswald schon das vermeintliche 2:0, was aufgrund einer Abseitsstellung aber zurückgenommen wurde. Doch auch in weiterer Folge kamen die Hütteldorfer immer wieder gefährlich dem Sechzehner der Kärntner nahe, allein der entscheidende Pass in die Box fand viel zu oft keinen Abnehmer. "Wir haben zu wenig Personal in der Box drinnen. Entweder fehlt uns der letzte Pass oder wir sind zu wenig gierig. Da muss einfach mehr von der Mannschaft kommen. Da haben wir einiges vermissen lassen", musste Kapitän Guido Burgstaller resigniert feststellen.

Fahrlässig bei den Torchancen

Auch Cheftrainer Robert Klauß sprach davon, dass man der Mannschaft eine gewisse "Unzufriedenheit" über die zu knappe Führung in der Kabine nach dem Halbzeitpfiff ansehen konnte: "Da müssen wir aber mehr Energie für die zweite Halbzeit nehmen, müssen noch dominanter auf das zweite Tor spielen. Wir hatten viele Situationen, wo wir das Tor machen müssen und haben da etwas zu viel nachgetrauert." Die Klagenfurter nahmen diese Fahrlässigkeit der Rapid-Mannschaft dankend an und gewannen dadurch eine zweite Luft, mit der sie durch einen sehenswerten Treffer von Mittelfeldspieler Max Besuschkow zum Ausgleich kamen. "Dass Klagenfurt aus wenig Chancen Tore machen kann, wussten wir. Dennoch haben wir da wieder einen Gegentreffer bekommen. So stehen wir leider nur mit einem Punkt da", seufzte Hofmann.

Vor allem da Kapitän Burgstaller in der 71. Spielminute die Großchance zum 2:1 ausließ, als Klagenfurts Kapitän Thorsten Mahrer seinen Schussversuch gerade noch von der Linie kratzen konnte. "Den hätte ich etwas stärker und höher antragen müssen. Leider hat es nicht gereicht", gab sich der routinierte Angreifer selbstkritisch, der nun hofft, dass sein Team aus diesem Spiel seine Lehren ziehen wird: "Wir haben zwar in den letzten Spielen immer getroffen, aber gegen einen Gegner, den du so dominierst, musst du das zweite und dritte Tor nachlegen. Da müssen wir uns einfach besser positionieren." Dem stimmt sein Coach zu: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, haben wenig zugelassen und viele Torchancen gehabt. Nur das Ergebnis passt nicht. Im Endeffekt fehlen uns zwei Punkte und das liegt daran, dass wir nicht konsequent genug waren."

Die nächste Chance, diese Konsequenz wieder zu zeigen, hat man bereits in fünf Tagen. Dann steht mit dem Auswärtsspiel gegen Sturm Graz allerdings eine besonders schwere Aufgabe bevor. Dort will Rapid seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor reaktivieren und einen neuen Angriff auf Platz drei starten.