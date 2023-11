Rapid-Krise: Feinmechaniker oder Männer fürs Grobe?

Die "Mechanismen im Fußball" würden in Hütteldorf den Rauswurf von Trainer Zoran Barisic nahelegen. Sind Steffen Hofmann und Markus Katzer Feinmechaniker oder Männer fürs Grobe? Ein Kommentar von Horst Hötsch.

Es ist alles zu wenig. Der achte Platz, die 18 Punkte, die vier Siege, eingefahren gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz, Schlusslicht Lustenau und zwei Mal Nachzügler Altach. Das ist blamabel, selbst für die ohnehin schon zurückgeschraubten Erwartungen Rapids. Trägt Trainer Zoran Barisic zumindest einen Teil der Verantwortung dafür? Selbstverständlich. Dass man ihn dafür in die Kritik nimmt, liegt auf der Hand. Aber ihn nach dem 0:1 in Hartberg raushauen, wie es viele Fans fordern und wohl auch so mancher Funktionär überlegt?

Klar, die entscheidenden Zahlen standen auf der Anzeigentafel, die 1 bei Hartberg, die 0 bei Rapid. Dass die Detailstatistiken dem Sieger nachweisen, wie schmeichelhaft der Erfolg war, kommt oft genug vor. Aber Rapid hat nicht nur dieses Spiel dominiert, es hat in vielen Bereichen die dominanteste Performance aller zwölf Teams an diesem Bundesliga-Wochenende abgeliefert.

23 Mal haben Burgstaller & Co. das Tor von Raphael Sallinger bombardiert, 18 Mal von innerhalb des Strafraums, zwölf Mal haben sie den Hartberg-Goalie damit zu Paraden gezwungen. Mit 29 Flanken und zwölf Ecken mussten er und seine Vorderleute fertig werden. Mit 165 Pässen im gegnerischen Drittel, mit insgesamt 547 Pässen, von denen 82,3 Prozent angekommen sind, und einem Ballbesitz von 61,4 Prozent haben die Rapidler den Steirern ebenso das Nachsehen gegeben, wie in den Zweikämpfen, von denen sie 59,7 Prozent gewonnen haben. In Luftduellen waren es sogar 75 Prozent. Diese Bestwerte waren alle nichts wert, weil sie einen einzigen Schuss auf das Tor zugelassen haben (übrigens auch Bestwert). Der hat gesessen.

Blick zum Stadtrivalen

Die B-Note zählt nichts im Fußball. Der hat seine eigenen Mechanismen. Diese verlangen die Ablösung des Trainers, wenn der Tabellenplatz nicht stimmt und die Fans Radau machen. Mit einem neuen Mann auf der Bank erkaufen sich die Entscheidungsträger ein paar Monate Ruhe, bis das Spiel von vorne beginnt. So wie das bei Rapid seit Jahren geschieht. Steffen Hofmann und Markus Katzer haben die Pflöcke für den Weg Rapids gemeinsam mit Zoran Barisic eingeschlagen. Glauben sie daran, dass es der richtige ist? Wenn ja, sollten sie ausnahmsweise in den Süden Wiens, nach Favoriten, schauen. Es ist sechs Runden her, da hatte die Wiener Austria nach acht Spieltagen fünf Punkte auf dem Konto. Dumme Gegentore standen an der Tagesordnung, die Dreierkette wurde dafür in der Luft zerrissen, Michael Wimmer von außen schwer angezählt. Die Austria-Führung hat weiterhin an ihn geglaubt (und vielleicht auch ein bisschen auf ihren Kontostand geschaut), weil sie an ihren eingeschlagenen Weg glaubt. Seither haben die Violetten kein Gegentor mehr kassiert und 14 Punkte mehr in der Tabelle.

Dass die Rapid-Maschine läuft, zeigen die Daten. Jetzt muss sich weisen, ob bei Rapid Feinmechaniker am Werk sind oder doch nur Männer fürs Grobe.

