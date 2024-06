Rapid holt ungarischen Teamspieler Bolla

Mit Bendeguz Bolla hat der SK Rapid die Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers unter Dach und Fach gebracht.

Rapids Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger ist beendet. Wie die Hütteldorfer am Freitagvormittag bekanntgaben, konnten sie Bendeguz Bolla von einem Engagement in Grün-Weiß überzeugen. Der 24-Jährige kommt ablösefrei von den Wolverhampton Wanderers und unterschreibt bei Rapid einen Vertrag bis 2027.

Bolla war zuletzt drei Jahre lang in die Schweiz verliehen, erst an die Grasshoppers aus Zürich und letzte Saison an Servette Genf. In seiner Vita stehen 93 Einsätze in der Schweizer Super League und insgesamt zehn in den Hauptbewerben von Europa- und Conference League. Außerdem hat er 16 Länderspiele für Ungarn auf dem Buckel und steht auch im Kader für die EURO 2024.

"Mit Bendeguz Bolla können wir einen Spieler mit internationaler Erfahrung in unseren Reihen begrüßen. Er war zuletzt Leistungsträger bei einem Europacupstarter und hat für Servette in der abgelaufenen Saison 44 Pflichtspiele absolviert", sagt Rapid-Sportchef Markus Katzer in einer Aussendung und beschreibt die Qualitäten des Neuzugangs wie folgt: "Durch seine offensive Spielweise und seine Flankenqualität wird er nächste Saison unser Spiel in Ballbesitz noch variabler machen."

Der Spieler selbst erklärt: "Seit dem ersten Gespräch mit den Verantwortlichen des SK Rapid war mir klar, dass ich den Schritt machen und für diesen großen Verein spielen möchte. Ich freue mich schon sehr, meine Mitspieler, Trainer und die Rapid-Fans kennenzulernen. Es ist mein großes Ziel, einen Teil zur erfolgreichen Zukunft des Klubs beizutragen."