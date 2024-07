Rapid holt Sangaré von Salzburg

Der SK Rapid verstärkt sein Mittelfeld fix mit dem Malier Mamadou Sangaré, den Salzburg zuletzt in Hartberg geparkt hat.

Wenige Stunden nach dem Abgang von Stürmer Fally Mayulu präsentierte der SK Rapid Montag eine Verstärkung für das Mittelfeld: Mamadou Sangaré kommt von Vizemeister Salzburg.

Der 22-jährige Malier war in der vergangenen Saison an Hartberg verliehen gewesen und konnte bei den Oststeirern überzeugen. Bei Rapid erhielt der Internationale einen Vertrag bis 2028. Sangare wird ab sofort ins Training der Hütteldorfer einsteigen und verzichtet damit auf ein Antreten für Mali bei den Olympischen Sommerspielen in Paris.

Markus Katzer, GF Sport bei den Hütteldorfern, pries den Neuzugang als sehr ballsicher, enorm laufstark und pressing-resistent. "Zudem bringt er auch in der Offensive seine Qualitäten ein, kann Angriffe einleiten, Tore auflegen und nicht zuletzt erzielen."