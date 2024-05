Rapid holt Innenverteidger aus der zweiten französischen Liga

Serge-Philippe Raux Yao wechselt vom französischen Zweitligsten Rodez ablösefrei zu Rapid. Bei den Grün-Weißen unterschreibt der 1,97-Meter-große Innenverteidiger einen Vertrag bis Sommer 2028.

Der SK Rapid hat seinen ersten Sommertransfer: Serge-Philippe Raux Yao unterschreibt bei den Hütteldorfern einen Vertrag bis Sommer 2028. Der Innenverteidiger kommt vom französischen Zweitligisten Rodez Aveyron. Eine Ablösesumme wird für den 24-Jährigen nicht fällig werden, läuft sein Vertrag beim Klub in Südfrankreich doch mit Ende Juni aus.

Bei Rodez steht Raux Yao seit Jänner 2022 unter Vertag, zuvor spielte er eineinhalb Jahre für Cercle Brügge. Bei den Belgiern stand der 1,97-Meter-große Defensivmann aber kaum am Platz, nur drei Einsätze verzeichnete er in der höchsten belgischen Liga. Der Wechsel war somit unumgänglich. Bei Rodez genoss er immerhin das nötige Vertrauen, absolvierte 35 von 36 möglichen Partien.

Geschäftsführer Sport, Markus Katzer, erklärt: "Serge-Philippe Raux Yao war ein absoluter Wunschspieler von uns und kommt als Stammspieler aus einer sehr guten Liga. Er selbst ist physisch stark, schnell und sehr ruhig am Ball. Schon durch seine Größe ist er eine Macht in der Luft, zudem hat er Stärken in der Spieleröffnung. Darüber hinaus ist er ein technisch guter Spieler und verfügt über eine bemerkenswerte Geschwindigkeit, sprich, er ist ein sehr kompletter Spieler. Wir sind froh und auch ein wenig stolz, dass wir ihn trotz des Interesses größerer Klubs verpflichten konnten und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit."

Raux Yao wird mit dem Trainingsstart in die kommende Saison zu seiner neuen Mannschaft stoßen. Trainer Robert Klauß soll den Neuzugang bereits gemeinsam mit Markus Katzer persönlich kennengelernt haben und hatte sich laut Klubangaben "sehr für eine Verpflichtung eingesetzt".