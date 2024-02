Rapid-Frauen verpflichten Carina Wenninger

Beim allerersten Training der SK Rapid Frauen schritt ein äußerst bekanntes Gesicht auf den Platz. Ex-Bayern- und Roma-Legionärin Carina Wenninger wird ab sofort für das neu geformte Team spielen.

Am späten Montagabend lud der SK Rapid angesichts des ersten Trainings seines Frauenteams die Medien zum öffentlichen Training. Und die anwesenden Journalisten wurden mit einem Transferknaller überrascht: Die 127-fache ÖFB-Teamspielerin Carina Wenninger wird das neu geformte Team in Grün-Weiß von Anfang an verstärken.

"Die Entscheidung ist mir leicht gefallen. Ich freue mich sehr, wieder auf dem Platz zu stehen. Der Spaß am Fußball ist nach wie vor riesengroß", sagte die 32-Jährige, die nach dem Angebot aus Hütteldorf ihre Fußballschuhe wieder vom Nagel nahm. "Es ist ein großartiges Projekt mit langfristigen, klaren Plänen und optimalen Rahmenbedingungen sowie einer Infrastruktur für den Frauenfußball auf internationalem Niveau."

Für Rapid markiert das Engagement der 127-fachen ÖFB-Nationalspielerin bei der Gründung des Frauenteams einen bedeutenden Schritt, wie Geschäftsführer Steffen Hofmann unterstrich: "Mit Carina Wenninger gewinnen wir nicht nur eine herausragende Spielerin, sondern auch eine Menge Erfahrung auf und abseits des Platzes. Mit ihrem Engagement möchten wir unsere Position im Frauenfußball festigen. Es ist schön, dass sie sich trotz internationaler Angebote für den Weg bei uns entschieden hat und von unserer Herangehensweise überzeugt ist."