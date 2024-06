Rapid-Frauen locken Rekordkulisse ins Allianz Stadion

Der Rekord bei einem Frauen-Clubmatch in Österreich ist gebrochen: 7.278 Zuschauer sahen das Spiel zwischen Rapid Wien und der U 20 des 1. FC Nürnberg.

Das Frauen-Team von SK Rapid Wien und die weibliche U 20 des 1. FC Nürnberg haben am Sonntag mit 7.278 Zuschauern so viele Interessierte wie noch nie davor für ein Frauen-Clubmatch in Österreich angezogen.

Die nächste Saison in der Landesliga spielenden Rapidlerinnen unterlagen im Allianz Stadion 1:4. Die bisherige Bestmarke war am 19. Februar 2023 in der Linzer Raiffeisen Arena fixiert worden, als die LASK-Frauen gegen SU Geretsberg vor 3.500 Besuchern 4:1 gesiegt hatten.

Rapids Torschützin Jasmin König war nach dem Schlusspfiff fast sprachlos: "Ich kann fast nicht in Worte fassen, was in mir vorgeht. Es war unglaublich, vor so einer Kulisse und bei einer solchen Stimmung spielen und auch treffen zu dürfen."

Auch Geschäftsführer Steffen Hofmann zeigte sich begeistert: "Der ganze Tag in Hütteldorf war ein echtes Sportfest und ein sehr starkes Zeichen für den Frauenfußball weit über unseren Klub hinaus. Ich danke allen, die zum Gelingen dieses wunderbaren Fußballtages beigetragen haben.“