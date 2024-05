Rapid bindet Mittelfeldtalent Bajlicz

Der SK Rapid stellt die Weichen für die Zukunft und verlängert den Vertrag von Mittelfeldspieler Nicolas Bajlicz. Der 19-Jährige ist aktuell Stammkraft bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Ost.

Beim SK Rapid Wien bastelt man schon kurz nach Saisonende am Kader für die Zukunft. Mit Nicolas Bajlicz konnten die Hütteldorfer ein Talent für zwei weitere Jahre an den Verein binden. Der 19-jährige Mittelfeldspieler trägt für zumindest zwei weitere Jahre Grün-Weiß.

"Nico ist nach seiner kleinen Verletzung im Trainingslager nun im Frühjahr bei Rapid II wieder richtig gut in Fahrt gekommen. Er ist ein technisch begnadeter Fußballer, der gerade im Spiel mit dem Ball und unter Druck große Qualitäten hat. Wir freuen uns, dass er trotz anderer Optionen sich für den Weg bei uns entschieden hat und sind überzeugt, dass er den nächsten Entwicklungsschritt in den kommenden Monaten setzen kann, wenn er weiter hart an sich arbeitet", ist sich Sport-Geschäftsführer Markus Katzer sicher.

Bajlicz wurde im Nachwuchs der Wiener Austria groß, ehe er 2020 zur U 17 des FC Köln wechselte. Seit 2022 spielt er für Rapid. In der abgelaufenen Saison brachte es der Österreicher auf 24 Einsätz in der Regionalliga Ost für Rapid II und zählte damit zum Stammpersonal der Meistermannschaft.

"Ich bin glücklich, meinen Vertrag verlängert zu haben. Bei Rapid fühle ich mich seit meiner Rückkehr nach Wien richtig wohl, da passt das Umfeld für meine Entwicklung. Im Sommer möchte ich unbedingt den nächsten Schritt machen, dementsprechend auch in der Sommervorbereitung auf mich aufmerksam machen und in der ersten Mannschaft Fuß fassen", freut sich Bajlicz auf die Zukunft.