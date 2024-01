Rapid beendet Trainingslager mit zwei Testspiel-Remis

Das Trainingslager des SK Rapid im türkischen Belek neigt sich dem Ende zu. Bei den abschließenden Testspielen gegen den ungarischen Vertreter Szeged 2011 FC sowie den polnischen Klub Legia Warschau erreichten die Wiener jeweils ein 1:1-Unentschieden.

Für den SK Rapid ging das Trainingslager in Belek mit zwei Unentschieden zu Ende. In den Testspielen gegen Szeged 2011 FC aus Ungarn sowie den polnischen Erstligisten Legia Warschau trennte man sich jeweils mit einem 1:1. Beim ersten Probelauf am Vormittag gegen den Tabellendritten der zweiten ungarischen Liga sorgte Niklas Sattlberger (86.) nach dem Führungstreffer von Bence Biro (43.) noch spät für den Ausgleich. Beim Duell gegen Warschau brachte Kapitän Guido Burgstaller die Mannschaft von Cheftrainer Robert Klauß nach 62. Spielminuten in Führung, ehe Josue für den aktuellen Fünften der Ekstraklasa ausgleichen konnte.

Bei Rapid fehlten im zweiten Test aber einige Profis. Neben den ohnehin verletzten Thierry Gale, Thorsten Schick, Oliver Strunz und dem im Aufbautraining befindlichen Nenad Cvetkovic musste auch der kurzfristig erkrankte Maximilian Hofmann passen. Zudem kamen Youngster Ismail Seydi und Leihgabe Terrence Kongolo aufgrund leichter Blessuren nicht zum Einsatz.

Mittelfeldprofi Nicolas Bajlicz zog sich im ersten Test am Vormittag eine Verletzung bei einem Zweikampf zu, es besteht der Verdacht auf die Fraktur einer Zehe. Das genauere Ausmaß der Verletzung wird aber erst durch weitere Untersuchungen in Wien festgestellt werden können. Zudem klagte auch Angreifer Fally Mayulu nach dem Spiel gegen Szeged über Beschwerden am Knie, hier sollte es sich nach Angaben der Hütteldorferr aber nur um eine leichte Überlastung handeln.

Weiter zum Thema Manipulation bei Rapid-Testspiel? Schiedsrichter offenbar ohne Lizenz

Für die Grün-Weißen steht Anfang Februar das Duell im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Zweitligist SKN St. Pölten (4. Februar, 18.10 Uhr, LIVE! auf kicker) an, in der Bundesliga geht es im Frühjahr mit einem Auswärtsspiel gegen den Wolfsberger AC weiter. Die Kärntner liegen in der Tabelle aktuell nur einen Punkt hinter den Wienern auf Platz sieben.