Rankic: "Schattenmann" und Impulsgeber bei Holstein Kiel II

Holstein Kiel II steht in der Regionalliga Nord für Spielwitz, Tempo und Torgefahr. Beim 1:1 gegen Blau-Weiß Lohne bewiesen die U-23-Störche jedoch in erster Linie Geduld, Abgeklärtheit und Moral. Hinten steht um Kapitän Stefan Rankic ein Bollwerk, das auch die Offensive antreibt.

Der Höhenflug der Störche hat viele Väter. Sieht man auf die blanken Fakten, fällt zunächst Stanislav Fehler in den Blick. Der Sommerneuzugang vom West-Regionalligisten SC Wiedenbrück ist der Unterschiedsspieler der KSV: Zwölf Tore und sechs Vorlagen steuerte der 20-Jährige an den ersten 14 Spieltagen zur Kieler Tabellenführung bei. Doch gegen die Niedersachsen aus Lohne warteten die Gastgeber vergeblich auf den Fehler-Moment.

Trotz diverser Torchancen konnte Holstein erst in der 88. Minute durch Stefan Rankic zum späten, aber hochverdienten 1:1 ausgleichen. Der Abwehrboss staubte nach einem Lattenkopfball von Etienne Sohn ab. Rankic, der in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen im Schatten von Fehler steht, ist der zweite Kieler Toptransfer des Sommers. Längst ist der 22-Jährige nicht nur Stabilisator der Defensive, sondern auch Kapitän an der Förde.

Das Bollwerk

Rankic, der Bessermacher. Links und rechts flankiert von David Lelle und Nico Carrera steht die Kieler Dreierkette mit dem Bosnier im Zentrum wie ein Bollwerk und ist häufig Impulsgeber des Gunkel’schen Tempofußballs.

Rankic bekannte nach dem späten Ausgleich: "Den Punkt nehmen wir so mit. Wir wussten, dass wir geduldig bleiben müssen - auch wenn wir mal in Rückstand geraten. Letztlich haben wir das Tor erzwungen." Als Erfolgsfaktor wähnt Rankic "den Zusammenhalt im Team" der Kieler.

So musste Trainer Gunkel gegen Lohne mit Carrera (bei der U 22 der USA) sowie den Verletzten Lenny Borges, Noah Gumpert, Laurynas Kulikas, Tim Ottilinger und Tim Siedschlag auf ein halbes Dutzend potentieller Stammspieler verzichten. Trotzdem wich die KSV nicht von der eigenen Spielidee ab, ließ sich auch nicht von dem 0:1-Rückstand durch Lohnes Nico Thoben (75.) verunsichern.

Die Entwicklung stimmt

"Am Ende musst du mit dem Punkt leben. Lohne hat es sehr kompakt gestaltet. In der ersten Halbzeit haben wir nicht die besten Lösungen gefunden. Das war dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Wir hatten gute Möglichkeiten, Tore zu machen. Das ist das Manko, dass wir die nicht ausreichend genutzt haben. Insgesamt lassen wir nur wenig zu, sind dann sind bei einem langen Ball nicht richtig dran, liegen 0:1 hinten und bleiben trotzdem bis zum Schluss geduldig", sagte Gunkel. Der 48-jährige Fußballlehrer folgerte: "Wir haben uns in vielen Bereichen gesteigert. Defensiv stimmte die Mentalität schon die ganze Zeit. Mit dem Ball haben wir uns viel erarbeitet. Wir haben mittlerweile eine hohe Qualität."