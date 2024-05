Rangnicks (vorläufige) 29 Mann für Deutschland

Leo Querfeld (20, Rapid, 1/0)

1. EM-Teilnahme. Sorgt der Spross einer Kaffeehaus-Dynastie mit seiner Nominierung für EM-Live-Übertragungen im Landtmann? Sein bisher einziges Länderspiel endete am 23. März 2024 mit einem 2:0-Sieg in der Slowakei. In der Bundesliga gelangen ihm in 28 Spielen drei Tore. GEPA pictures