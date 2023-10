Rangnick-Vertrag verlängert sich bis zur WM 2026

Österreich hat das Ticket für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland durch den 1:0-Sieg in Aserbaidschan am Montag gelöst. Nebeneffekt: Durch die erfolgreiche Qualifikation verlängerte sich der Vertrag von Nationaltrainer Ralf Rangnick (65) automatisch bis zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Im April vergangenen Jahres hatte Rangnick das ÖFB-Team von seinem deutschen Landsmann Franco Foda übernommen.