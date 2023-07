Rangnick: "Unsere Siegermentalität war immer gefürchtet"

Erfolge der deutschen Nationalelf gelangen einst oft mit Straßenfußballern. Deren Tugenden vermisst Ralf Rangnick heute. Der österreichische Nationaltrainer kritisiert in diesem Zusammenhang scharf die Verbände für den Wegfall von Ergebnissen und Tabellen im Jugendfußball. Auch der ÖFB hat dies jedoch so beschlossen.

Mit 65 Jahren darf man sich mit Fug und Recht auch an die guten Dinge aus früheren Zeiten erinnern. "Im Prinzip haben wir das Fußballspielen auf der Straße gelernt. Auf Bolzplätzen, auf allen möglichen Untergründen, egal. Überall haben wir Fußball gespielt", sagt Ralf Rangnick und schaut mit Wehmut auf das, was er in der Gegenwart erlebt: "Wenn ich heute durch Städte fahre, dann gibt es da zwar wahrscheinlich mehr Bolzplätze als damals. Aber da kickt keiner mehr."

Ein Umstand, der dem aktuellen österreichischen Nationaltrainer mit deutschem Pass einigen Kummer bereitet. "Egal, wo ich vorbeifahre, die Plätze sind alle leer. Deshalb ist es umso wichtiger, dass du Elemente, die es früher auf dem Bolzplatz gab, schon frühzeitig in ein Vereinsjugendtraining oder in den Schulsport einbaust." Hier müsse etwa in den Trainingsformen verstärkt, vor allem beim Dribbling, der Fokus auf die Förderung der individuellen Fähigkeiten der Talente gelegt werden.

Keine Tabellen im Jugendfußball? Rangnick "fällt nicht mehr viel dazu ein"

Vielleicht führt dies wieder zurück zu den Verhältnissen, in denen deutsche Mannschaften ihren Gegnern mehr Probleme bereiteten. Rangnick: "Wir waren in Deutschland noch bis vor 20 Jahren immer gefürchtet für unsere deutschen Tugenden, die Siegermentalität. Gegen Deutschland hattest du erst gewonnen, wenn du im Bus sitzt. Wir waren im Ausland für alles berühmt und berüchtigt, nur nicht für Strategien, bis zum Jahr 2000. Das hat sich ein bisschen geändert, auch durch Top-Trainer, die wir dann in den letzten Jahren hatten." Davor seien deutsche Teams eben eher für die ureigenen deutschen Charakteristika gefürchtet gewesen.

Beim Internationalen Trainerkongress des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer, der in den ersten Tagen dieser Woche in Bremen stattfand, ging Rangnick zudem mit einer Änderung in den unteren Junioren-Spielklassen hart ins Gericht. "Mir fällt nicht mehr viel dazu ein, wenn ich jetzt höre, dass es verschiedene Landesverbände gibt, die ernsthaft umsetzen, dass die Sechs- bis Zehn- oder Zwölfjährigen gar nicht mehr auf Sieg oder Niederlage spielen oder es keine Tabellen mehr gibt, in denen sie nachlesen können, wo sie gerade stehen."

Wenn wir in irgendeinem Bereich in den letzten 50 Jahren richtig gut waren, dann war es genau dieses Gewinnen-Wollen. Ralf Rangnick

Wenn man, so Rangnick, einst einem Hansi Müller, Karlheinz Förster oder auch Joshua Kimmich mit acht Jahren gesagt hätte: Übrigens, wie wir heute gespielt haben, ist egal. Torschützen werden nicht erwähnt und Tabellen gibt’s auch keine mehr, "würden die wahrscheinlich sagen: 'Trainer, geht’s noch? Hast du noch alle Tassen im Schrank?' Ich finde, da dreht man am völlig falschen Rad".

Er selbst beschäftige sich stark damit, wie sich die Sportart in Zukunft entwickeln wird, so Rangnick. Der Fußball werde noch schneller, es werde noch weniger Zeit da sein, noch weniger Freiräume für Spieler geben, wenn sie den Ball bekommen. Rangnick: "Das heißt, sehr viel in der Entwicklung findet im kognitiven Bereich statt. Aber wenn wir in irgendeinem Bereich in den letzten 50 Jahren richtig gut waren, dann war es genau dieses Gewinnen-Wollen, diese Siegermentalität. Und in dem Moment, im goldenen Lernalter, genau in diesem Alter zwischen sechs und zwölf, sagst du: 'Es geht gar nicht ums Gewinnen.'" Innovativ in die Zukunft schauen" sei das eine, jedoch: "Nicht an den falschen Stellen."

Als Nationaltrainer Österreichs gefalle es ihm, auch über seine reine Tätigkeit mit der Auswahl Austrias hinaus ein gewichtiges Wort in Angelegenheiten des Österreichischen Fußball-Bundes mitreden zu können. "Ich kann nur sagen: Wenn bei uns beim ÖFB einer auf die Idee kommen würde, mir zu erklären, dass es bei den Sechs- bis Zwölfjährigen keine Tabellen und Ergebnisse mehr gibt und auch nicht aufgelistet wird, wer die Tore geschossen hat, dann kriegt derjenige mit mir ein Problem", so Rangnick wörtlich.

Auch der ÖFB entschied sich gegen eine Wertung im Jugendfußball

Der ÖFB hatte allerdings - ähnlich wie einige andere Nationalverbände, darunter der DFB - bereits vor Rangnicks Einstieg in der Alpenrepublik vor rund einem Jahr ebenfalls zur Saison 2022/23 beschlossen, von den Jüngsten bis zur Altersstufe U 12 keine Wertungen der Spiele mehr zu vorzunehmen. "Wir stellen die individuelle Entwicklung anstatt der Tabellenplatzierung in den Mittelpunkt", heißt es auf einer Website des Verbandes zu dem Thema, mit dem verhindert werden soll, dass Kinder sich bereits im frühen Alter wieder vom Fußball abwenden. "Durch diese Maßnahmen werden sich die Freude am Fußball und auch die Qualität der Ausbildung unserer Youngsters verbessern. So reduzieren wir die Dropout-Rate und fördern die nachhaltige Entstehung von mehr Nachwuchsteams in Österreich."