Rangnick über Elanga: "Wünschte, ein paar würden ihn zum Vorbild nehmen"

Manchester United hat bei Atletico Madrid die Hilfe eines 19-Jährigen benötigt, um ein womöglich wertvolles Remis mit ins Rückspiel zu nehmen. Ralf Rangnick war nach Schlusspfiff voll des Lobes für Anthony Elanga.

ManUniteds Retter in Madrid: Anthony Elanga. imago images/Pro Sports Images

Ein 19-Jähriger musste es für Manchester United schließlich richten. Beim lange Zeit harmlosen Auftritt bei Atletico Madrid ließen die Red Devils offensiv bis in die Schlussphase essenzielle Dinge vermissen. Weder von Jadon Sancho, noch von Marcus Rahsford, noch von Cristiano Ronaldo war etwas zu sehen, die bissige Defensive der Colchoneros wirkte scheinbar zu einschüchternd.

Auch defensiv war ManUnited nicht auf der Höhe, vor allem in Durchgang eins. "Was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, kann ich immer noch nicht glauben", ließ Ralf Rangnick gegenüber "BT Sport" verlauten. Sein Team habe "ohne Überzeugung" und "ohne die nötige Aggressivität" gespielt.

"Es macht Spaß, ihm zuzuschauen".

75 Minuten schaute es sich Rangnick an, ehe er den ersten offensiven Wechsel vornahm. Der 63-Jährige brachte Anthony Elanga für Rashford - und wechselte dadurch den Ausgleich ein. Der 19-jährige Schwede trat mit seiner ersten Aktion entscheidend in Erscheinung, einen Steilpass von Bruno Fernandes verwertete er unbekümmert ins linke Eck.

Durch den Ausgleich nach 80 Minuten wurde Elanga zum jüngsten Torschützen Uniteds in der K.-o.-Phase der Champions League, Rangnick schwärmte anschließend über ihn. "Es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Ich wünschte, ein paar andere Spieler würden ihn zum Vorbild nehmen. Nicht weil er alles richtig macht, sondern weil er sich selbst auf dem Platz genießt." Eine klare Ansage an Rangnicks restliches Offensivpersonal, das am Mittwochabend sämtliche Eins-gegen-ein-Situationen scheute.

Elanga bekam laut eigener Aussage bei seiner Einwechslung von Rangnick mitgegeben, die Defensive Atleticos "zu erschrecken". Er selbst habe lediglich "der beste Spieler auf dem Platz" werden wollen. Matchwinner für United wurde der Youngster allemal, durch das 1:1 haben die Red Devils im Rückspiel vor eigenem Publikum beste Chancen aufs Weiterkommen. "So, wie wir das Tor geschossen haben, müssen wir gegen sie spielen", weiß Rangnick, wie er am 15. März mit United das Viertelfinale erreichen möchte.