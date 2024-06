Rangnick streicht Lawal, Lainer und Ballo aus Österreichs EM-Kader

Der ÖFB hat am Freitag Österreichs endgültiges Aufgebot für die EM 2024 in Deutschland bekanntgegeben. Tobias Lawal, Stefan Lainer und Thierno Ballo fielen der Kaderreduktion auf 26 Spieler zum Opfer.

Tobias Lawal, Stefan Lainer und Thierno Ballo haben den Sprung zur EM-Endrunde 2024 im letzten Moment verpasst. Das teilte der ÖFB am Freitagnachmittag mit. Zunächst hatte Österreichs Teamchef Ralf Rangnick 29 Spieler in den rot-weiß-roten Großkader berufen, aufgrund der UEFA-Vorgaben musste dieser eine Woche vor Turnierbeginn am 14. Juni nun auf 26 Spieler verkleinert werden.

"Es ist eine Entscheidung, die mir nicht leichtgefallen ist. Mir war es wichtig, allen drei Spielern in Einzelgesprächen meine Beweggründe zu erklären. Das habe ich heute nach dem Abschlusstraining gemacht", erklärte Rangnick.

Bereits am Vormittag hatte Rangnick bekanntgegeben, dass mit Alexander Schlager der etatmäßige Stammkeeper der ÖFB-Elf in Deutschland fehlen wird. Österreich bekommt es bei der EM in der Gruppenphase mit Frankreich, Polen und den Niederlanden zu tun. Zuvor treffen Marko Arnautovic und Co. am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) im letzten Testspiel auswärts auf die Schweiz.