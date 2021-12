Rangnick schwärmt von Ronaldo - und denkt an die eigene Verlängerung

Ralf Rangnick ist am Freitagvormittag offiziell als Trainer von Manchester United vorgestellt worden. Dabei sprach er über Ziele, Perspektiven - und natürlich Cristiano Ronaldo.

Das dramatische 3:2 gegen den FC Arsenal am Donnerstagabend hatte Rangnick noch auf der Tribüne verfolgt. Am Freitagvormittag wurde er dann im Old Trafford offiziell als neuer Chefcoach von Manchester United präsentiert. Bis zur Premiere gegen Crystal Palace am Sonntagnachmittag bleiben gut 48 Stunden. Rangnicks Trainer-Vertrag ist vorerst bis Saisonende befristet, danach soll er nach jetzigem Stand zwei Jahre als Berater für die Red Devils weiterarbeiten. Dass er mit einer Verlängerung seines Engagements als Coach liebäugelt, ließ der 63-Jährige aber schon direkt bei seiner Vorstellung durchblicken. Zwingende Voraussetzung dafür wäre wohl, dass er sein neues Team in die Königsklasse führt. Der dafür notwendige vierte Platz ist trotz durchwachsenen Starts nur drei Zähler entfernt - und Rangnicks kaum verklausuliert erklärtes Ziel.

Konkret sprach Rangnick im Rahmen seiner Präsentation u.a. über…

… seine Herangehensweise: "Es geht darum, der Mannschaft eine bessere Balance zu vermitteln. Selbst gestern Abend (gegen Arsenal, die Redaktion) gab es zwei Gegentore, und wir mussten drei Tore schießen, um zu gewinnen. Fast zwei Gegentore im Schnitt sind zu viel. Das Spiel war mitreißend für die Fans - aber keines, das du als Trainer jeden Tag brauchst. Ich werde versuchen, den hochtalentierten Spielern hier Hilfestellung dabei zu geben, den Gegner möglichst weit vom eigenen Tor wegzuhalten."

… seine Zielsetzungen: "Ziel ist es, das nächste Spiel zu gewinnen. Aber bis Sonntag können wir höchstens einmal trainieren. Mir ist vollkommen bewusst, wie groß die Herausforderung ist, eine Mannschaft mitten in der Saison zu übernehmen. In der kurzen Zeit lässt sich nicht alles mit einem Fingerschnippen ändern. Der Weg wird sein, immer alles dafür zu tun, im nächsten Spiel den größtmöglichen Erfolg zu haben. Und parallel Schritt für Schritt der Mannschaft die Idee zu vermitteln, wie wir perspektivisch spielen wollen. Aber natürlich bin ich sehr ambitioniert, wie die Spieler und der gesamte Klub. Titel zu gewinnen, liegt in der DNA dieses Vereins. Darum wird es mittelfristig gehen. Kurzfristig wollen wir die beste Saison spielen, die möglich ist. Die ersten drei Teams sind sehr stabil und in der Tabelle schon ein Stück weg. Wir werden sehen, was passiert. Und es gibt ja auch noch die Champions League, in der wir möglichst weit kommen wollen."

Als Jürgen Klopp zum FC Liverpool kam, hatte er ganz sicher keine bessere Mannschaft zur Verfügung als wir jetzt hier bei ManUnited. Ralf Rangnick

… seine eigene Perspektive: "Mit der Klubführung bin ich mir einig, dass wir Kontinuität wollen. Aber wir haben nie darüber gesprochen, was nach den ersten sechseinhalb Monaten sein wird. Momentan bin ich mir absolut bewusst, dass nach einem neuen Trainer gesucht wird. Ob man darüber dann mit mir spricht, wird man sehen. Vielleicht werde ich nach meiner Meinung gefragt. Und wenn sich alles gut entwickelt, könnte es sein, dass ich den Verantwortlichen das Gleiche rate wie ich es auch in Leipzig zweimal getan habe: Ein weiteres Jahr auf mich als Trainer zu setzen. Aber das ist jetzt zu weit vorausgeblickt."

… die Qualität seiner Mannschaft: "Ich bin mehr als glücklich mit dem, was ich hier vorfinde. Der Kader ist definitiv nicht zu klein. Und definitiv gut genug, um in der Spitzengruppe dabei zu sein. Auf das Niveau, das die top Drei aktuell verkörpern, müssen wir uns aber noch entwickeln. Ich will den Spielern helfen, diese nächste Stufe zu erreichen. Das Potenzial ist allemal da. Als Jürgen Klopp zum FC Liverpool kam, hatte er ganz sicher keine bessere Mannschaft zur Verfügung als wir jetzt hier bei ManUnited. Über Wintertransfers haben wir bisher nicht gesprochen, jetzt geht es erst mal darum, die eigenen Spieler richtig kennenzulernen. Und wenn überhaupt, bräuchten wir Spieler, die uns noch mehr Qualität garantieren als wir ohnehin schon haben. Das wird sehr schwer - im Winter meiner Erfahrung nach umso mehr."

Ich habe bisher noch keinen Spieler erlebt, der in seinem Alter, mit 36 Jahren, über solch eine absolute Fitness verfügt. Ralf Rangnick über Cristiano Ronaldo

… den Abschied von Co-Trainer Michael Carrick: "Ich hätte ihn gerne behalten und habe über eine Stunde lang versucht, ihn zu überzeugen. Aber er hatte seinen Entschluss offenbar schon vor Wochen getroffen. Ich habe das zu akzeptieren und kann es in gewisser Weise auch verstehen. Ansonsten bin ich mehr als happy, hier mit dem bestehenden Trainer-Staff weiterzuarbeiten. Ich brauche ihre Kompetenz und Erfahrung. Eventuell könnten noch zwei, drei Leute in den kommenden Wochen dazustoßen. Doch die Brexit-Regularien machen es nicht so einfach. Und viele Leute, mit denen ich in der Vergangenheit sehr gut zusammengearbeitet habe, stecken in langfristigen Verträgen und sind momentan nicht verfügbar."

… Cristiano Ronaldo: "Er ist faszinierend, ein Top-Profi. Ich habe bisher noch keinen Spieler erlebt, der in seinem Alter, mit 36 Jahren, über solch eine absolute Fitness verfügt. Cristiano kann leicht den Unterschied machen - und was ich von ihm gesehen habe, ist er mehr als willens, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Das müssen alle anderen genauso tun. Wir brauchen alle Spieler."

… seine Beziehung zum englischen Fußball: "Ende der 70er Jahre habe ich in England studiert - und mich in den englischen Fußball verliebt. Von Brighton aus bin ich als Zuschauer alle drei Tage zu einem Spiel gefahren, ins Highbury-Stadion oder nach Tottenham. Hier in Manchester war ich damals nicht, weil es zu weit weg war. Aber der Support, den ich am Donnerstag auch hier erlebt habe, ist einfach einzigartig. Diese Atmosphäre hier in England hilft jedem Team, das höchste Niveau zu erreichen, speziell unserem. Für mich ist es mehr als aufregend, jetzt ein Teil davon zu sein."