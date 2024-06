Rangnick rückt an die Rekorde ran

Gewinnt das ÖFB-Team in der Schweiz sein siebentes Spiel in Folge, stellt es seine bisherige Bestmarke ein. Nicht der einzige Rekord, den Ralf Rangnick ins Wanken bringt.

Die längste Serie von sieben Siegen in Folge teilen sich seit 2017/18 Marcel Koller und Franco Foda, wobei zwei Siege auf die Kappe des Schweizers gehen, für fünf war der Deutsche zuständig. Koller startete den Erfolgslauf am 6. Oktober 2017 mit einem 3:2-Sieg über Serbien im Happel-Stadion und verabschiedete sich mit einem 1:0-Sieg in der Republik Moldau, den Louis Schaub erst in der 89. Minute sicherstellte. Foda startete furios mit Siegen gegen Uruguay (2:1), Slowenien (3:0), Luxemburg (4:0), Russland (1:0) und Deutschland (2:1) in sein Amt und musste sich erst am 10. Juni 2018 gegen Brasilien (0:3) geschlagen geben.

Eine ebenso lange Siegesserie aus den Jahren 1933/34 wird zwar ebenfalls gerne angeführt, allerdings hat diese einen kleinen Schönheitsfehler. Im Achtelfinale der WM 1934 (es war das sechste Spiel der Serie) mussten Sindelar & Co. in die Verlängerung, um Frankreich mit 3:2 nach Hause zu schicken. Eigentlich müsste das Spiel also als Remis (nach 90 Minuten stand es 1:1) gezählt werden.

Die aktuelle Serie hat am 16. Oktober 2023 mit dem 1:0-Sieg in Aserbaidschan begonnen. Es folgten drei 2:0-Siege (übrigens auch erstmals in der 120-jährigen ÖFB-Geschichte) gegen Estland, Deutschland und die Slowakei (mit Christoph Baumgartners Weltrekord-Tor nach 6,3 Sekunden), ehe die Türkei mit 6:1 und zuletzt Serbien mit 2:1 geschlagen wurden. Gelingt in der Schweiz der siebente Sieg, sind Ralf Rangnick und seine Pressing-Truppe sogar ein kleines Treppchen über den bisherigen Rekordmännern anzusiedeln. Ihr Torverhältnis von 15:2 ist nämlich jetzt bereits besser als das 16:4 von Koller & Foda und danach auch als das 23:10 der WM-Vierten von 1934.

Die längste Serie ohne Gegentor

Hakan Calhanoglu hat mit einem Elfmetertor beim 1:6 der Türkei verhindert, dass auch die längste Torsperre in die Ära von Ralf Rangnick fällt. Nachdem Österreich vier Spiele zu Null gewonnen hatte, bezwang der Inter-Star nach 416 Minuten wieder den ÖFB-Torhüter (in diesem Fall Alex Schlager). Damit stehen weiterhin fünf Spiele ohne Gegentor aus den Jahren 1931 und 1996 in den Rekordbüchern. Das "Wunderteam-Abwehr" war 1931 542 Minuten lang nicht zu knacken, Herbert Prohaskas "98er-Generation" wehrte sich 507 Minuten lang erfolgreich gegen einen Treffer.

Die längste Serie ohne Niederlage

Am längsten ungeschlagen blieb ebenfalls das legendäre "Wunderteam" von Hugo Meisl, das zwischen dem 12. April 1931 (2:1 gegen die Tschechoslowakei) und dem 7. 12. 1932, als die 3:4-Niederlage gegen England an der Stamford Bridge wie ein Sieg gefeiert wurde, von 14 Spielen elf gewann und drei remisierte. Als die Geburtsstunde des „Wunderteams" gilt freilich erst der 16. Mai 1931, als Schottland auf der Hohen Warte mit 5:0 deklassiert wurde. Um diese Marke einzustellen, müsste Österreich in Deutschland schon Europameister werden.

Die längste Auswärts-Serie ohne Niederlage

Rechnet man das Andorra-Spiel in Malaga als Auswärtsspiel, ist das ÖFB-Team unter Ralf Rangnick seit sechs Spielen in der Fremde ungeschlagen - fünf Siegen steht nur ein Unentschieden (in Belgien) gegenüber. Die beste Auswärtsserie der ÖFB-Geschichte ist aber nicht so leicht zu knacken - die legten Fuchs & Co. zwischen 2013 und 2016 hin, als sie acht Auswärtssiege en suite feierten.

Die längste Serie ohne Niederlage

Am längsten ungeschlagen blieb ebenfalls das legendäre "Wunderteam" von Hugo Meisl, das zwischen dem 12. April 1931 (2:1 gegen die Tschechoslowakei) und dem 7. 12. 1932, als die 3:4-Niederlage gegen England an der Stamford Bridge wie ein Sieg gefeiert wurde, von 14 Spielen elf gewann und drei remisierte. Als die Geburtsstunde des „Wunderteams" gilt freilich erst der 16. Mai 1931, als Schottland auf der Hohen Warte mit 5:0 deklassiert wurde. Um diese Marke einzustellen, müsste Österreich in Deutschland schon Europameister werden.

Die längste Auswärts-Serie ohne Niederlage

Rechnet man das Andorra-Spiel in Malaga als Auswärtsspiel, ist das ÖFB-Team unter Ralf Rangnick seit sechs Spielen in der Fremde ungeschlagen - fünf Siegen steht nur ein Unentschieden (in Belgien) gegenüber. Die beste Auswärtsserie der ÖFB-Geschichte ist aber nicht so leicht zu knacken - die legten Fuchs & Co. zwischen 2013 und 2016 hin, als sie acht Auswärtssiege en suite feierten.

Die längste Tor-Serie

Gut unterwegs ist die Rangnick-Elf, wenn es darum geht, in jedem Spiel ein Tor zu schießen. In den letzten 16 Spielen haben Gregoritsch & Co. jedesmal zumindest ein Tor erzielt. Das letzte Spiel ohne österreichischen Treffer war das 0:2 gegen den ersten EM-Gegner Frankreich im Rahmen der Nations League 2022. Bis zum ÖFB-Rekord ist es aber noch ein weiter Weg: Wieder war es die Generation "Wunderteam", die zwischen 1931 und 1934 in 28 Spielen hintereinander traf, ehe die Serie ausgerechnet im WM-Halbfinale von 1934 gegen Italien riss.

Die längste Tor-Serie eines Spielers

Bereits seit vier Spielen sorgt alleine schon Christoph Baumgartner dafür, dass Österreich anschreibt. Gegen Deutschland, die Slowake, die Türkei und Serbien schoss der Leipzig-Legionär seine Teamtore Nummer 14, 15, 16 und 17. Trifft er auch gegen die Schweiz, wäre der 24-Jährige der erste ÖFB-Teamspieler seit Hans Krankl, der in fünf Spielen in Folge trifft. Der (spätere) "Goleador" hinterließ 1976 seine Visitenkarten hintereinander bei den Torhütern der Schweiz, Ungarns, Griechenlands, Maltas und Israels. Einzig „Rigo" Kuthan (1920/21) und Ernst Melchior (1950) haben sogar in sechs aufeinanderfolgenden Länderspielen getroffen. Franz Weselik hat zwar in seinen ersten zehn Länderspielen immer getroffen, allerdings bestritt er diese in einem Zeitraum von fünf Jahren, hatte also immer wieder längere Teampausen.