Rangnick plant mit ÖFB-Team nächsten Entwicklungsschritt

Für das österreichische Nationalteam stehen in dieser Woche mit den Spielen gegen Frankreich und Kroatien die zwei nächsten Standortbestimmungen an. Nach dem guten Start als ÖFB-Teamchef hofft Ralf Rangnick auf eine weitere Steigerung.

Vier Spiele, vier Punkte. Wenngleich Teamchef Ralf Rangnick mit der Punkteausbeute in seinen ersten vier Länderspielen nur bedingt zufrieden war, konnten sich die Leistungen der österreichischen Nationalmannschaft gegen Kroatien (3:0), Dänemark (1:2 und 0:2) und Frankreich (1:1) durchaus sehen lassen. In den Nations-League-Rückspielen gegen Frankreich und Kroatien hofft der 64-Jährige nun auf zumindest einen Sieg, wie er am Rande des Bundesligaspiels zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien am "Sky"-Mikrofon betonte.

Hoffnung schöpft Rangnick vor allem aus dem Umstand, dass die Mannschaft mit seiner Spielphilosophie bereits vertraut ist. "Der Unterschied ist, dass wir die Gruppe kennen und schon ein paar Einheiten hinter uns haben. Diesmal sind es auch nur zwei Spiele. Beim letzten Mal hatten wir nicht so viel Trainingszeit. Wir bauen darauf auf, was wir im letzten Lehrgang gemacht haben, um die Art, wie wir spielen wollen, weiter zu verbessern", meinte der 64-Jährige am Montag in der "ServusTV"-Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7".

Österreich verpasst Sieg gegen Frankreich nur knapp

Insbesondere im Hinspiel gegen Frankreich zeigte die österreichische Nationalmannschaft eine starke Leistung, den Führungstreffer durch Andreas Weimann (37.) wusste Kylian Mbappé erst spät (83.) zu egalisieren. "Wir haben gesehen, was möglich ist, wenn man sie nicht spielen lässt", erklärte Rangnick mit Blick auf das Spiel in Wien. Trotz der guten Darbietung hatte sich der Teamchef unmittelbar nach dem Match mit dem Unentschieden alles andere als zufrieden gezeigt.

Mit vier Punkten liegt Österreich in seiner Nations-League-Gruppe aktuell auf dem dritten Rang, ein Sieg in Paris würde für das ÖFB-Team den vorzeitigen Klassenerhalt bedeuten. Und dem amtierenden Weltmeister Frankreich zugleich den Abstieg bescheren. "Es wird wichtig sein, dass wir ihnen immer wieder Probleme bereiten und sie unter Druck setzen. Das ist sicher auch im Rückspiel vor vielleicht ausverkauftem Haus zu schaffen", ist Rangnick von der Chance seines Teams überzeugt.

Zahlreiche Ausfälle bei Frankreich

Profitieren könnte die ÖFB-Elf von den zahlreichen Ausfällen im französischen Team. Teamchef Didier Deschamps kann gegen Österreich und im abschließenden Gruppenspiel in Dänemark nicht auf Karim Benzema, Paul Pogba, Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Hugo Lloris, Theo Hernandez, Adrien Rabiot und Boubacar Kamara bauen.

Dass die Aufgabe für seine Mannschaft leichter wird, glaubt Rangnick dennoch nicht: "Frankreich ist mit Spanien die Nation mit der größten Dichte an Topspielern. Ich glaube nicht, dass es uns in irgendeiner Form einen Vorteil bringt. Was anderes wäre es vielleicht, wenn Mbappé nicht spielen könnte." Zudem müsse er mit Konrad Laimer und Sasa Kalajdzic selbst auf "zwei wichtige Spieler" verzichten, so Rangnick.