Rangnick lobt Sancho - und hofft auf nächste Show von Cristiano Ronaldo

Für Manchester United steht am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Atletico an. Keine leichte Aufgabe, wie Ralf Rangnick weiß. Der Trainer weiß neben Cristiano Ronaldo aber auch einen verbesserten Jadon Sancho in seinen Reihen.

Die Generalprobe der Red Devils vor dem Champions-League-Duell mit den Spaniern (1:1 im Hinspiel) ist gelungen. Im eigenen Stadion gab es einen 3:2-Sieg gegen Tottenham. Mann des Spiels war ganz klar Cristiano Ronaldo, der mit drei Treffern einmal mehr seine Extraklasse unter Beweis stellte. Eine ähnliche Leistung von CR7 erhoffen sie sich im Old Trafford natürlich auch am Dienstagabend (21 Uhr).

"Seine Leistung war gut, wenn nicht sogar sehr gut, und das hoffen wir von ihm auch gegen Atletico zu sehen", sagte Rangnick auf der Pressekonferenz am Montag. "Aber es ist nicht nur Cristiano, es geht um das gesamte Team. Wir haben im Hinspiel in Madrid in der ersten Hälfte gesehen, wie wir nicht spielen sollten und was wir nicht tun sollten. Das ist nun unser Thema vor dem Spiel am Dienstag."

Ronaldo tat Atletico schon oft weh

Mit Cristiano Ronaldo hat ManUnited einen echten Atletico-Experten in seinen Reihen. Der Portugiese hat den Rojiblancos schon das ein oder andere Mal richtig weh getan. Allein fünfmal war in den vergangenen Jahren für Atleti Endstation gegen Teams mit CR7. Viermal gegen Real (zweimal Finale, einmal Halbfinale, einmal Viertelfinale) sowie einmal gegen Juventus (Achtelfinale) - und jedes Mal nahm der fünfmalige Weltfußballer keine Nebenrolle ein.

Rangnicks Lob an Sancho

Und sollte beim Star mal nicht so viel gehen, dann gibt es in der Offensive der Red Devils ja noch begabte Spieler wie beispielsweise Jadon Sancho, der nach seinem Wechsel im Sommer aus Dortmund immer besser reinkommt. "Sie haben einiges für ihn bezahlt, um ihn aus Dortmund zu holen (85 Millionen Euro, d.Red.). Und wenn du so viel an Ablöse für einen Spieler zahlst, dann ist die Erwartung, dass er auch auf diesem Level performt, hoch. Er hat mir gesagt, dass es für ihn ein Problem war, sich an die Intensität und das physische Spiel in dieser Liga anzupassen", so Rangnick, der dann lobte: "Jetzt hat er das getan. Ich bin glücklich, ihn jetzt auf diesem Level spielen zu sehen."

United rechnet mit mehr Ballbesitz

Das Level will Rangnick auch am Dienstag von ihm sehen, wenn es gegen eine ungemütliche Mannschaft aus Madrid geht. "Ihnen ist es egal, wenn der Gegner den Ball hat. Sie hatten weniger als 50 Prozent Ballbesitz in ihren letzten Ligaspielen, darauf sind wir eingestellt", versicherte der Coach der Red Devils. "Es wäre wichtig, das erste Tor zu schießen und nicht in Rückstand zu geraten."