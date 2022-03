Rangnick "lobt" Atletico und gibt ehrlichen Ausblick

Für Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo und Manchester United ist die Champions-League-Saison beendet. Anschließend äußerte sich der Trainer auch zu den Folgen.

Seit er im Halbfinale 2011 gegen den FC Barcelona letztmals in einem Champions-League-Spiel keinen Torschuss abgegeben hatte, warf Cristiano Ronaldo Atletico Madrid fünfmal aus dem Wettbewerb. Am Dienstagabend gab es für den inzwischen 37 Jahre alten Portugiesen einen ungewohnten Dämpfer - und damit auch für Manchester United und Trainer Ralf Rangnick.

Mit einer "sehr guten ersten Halbzeit" gab sich der 63-Jährige bei "Prime Video" noch zufrieden - "mit einer hohen Aggressivität haben wir das Spiel in ihrer Hälfte gehalten, so wie wir uns das vorgestellt hatten". Dann aber schlug Atletico zu und durfte sich folglich aufs Verwalten konzentrieren. Was für United in der zweiten Hälfte "schwierig und frustrierend wurde".

Seinen Frust konnte Rangnick nach Spielschluss ganz gut überspielen, auch wenn er nicht unbedingt glaubte, "dass die bessere Mannschaft gewonnen hat" - sehr wohl aber die, "die das Zerstören beherrscht wie kaum eine andere Mannschaft". Ein zähneknirschendes Lob, wenn es denn als Lob gemeint war.

"Wir müssen sechs, vielleicht sieben Spiele gewinnen"

Dass der Blick des Übergangstrainers so kurz nach dem Aus allerdings schon klar war, bewies seine Einschätzung der kommenden Wochen und Monate, in denen sich United nur noch auf die Premier League konzentrieren muss. Dort liegt man übrigens einen Punkt hinter dem viertplatzierten Arsenal, und die Gunners haben noch drei Spiele in der Hinterhand.

"Für uns geht es jetzt darum, die Saison so gut wie möglich zu Ende zu spielen", so Rangnick, der einräumte, dass es "schwer wird, Platz vier noch zu erreichen - das wissen wir". In den verbleibenden neun Ligaspielen müssen die Red Devils laut ihrem Coach "sechs, vielleicht sieben Spiele gewinnen. Auf alle Fälle natürlich auswärts gegen Arsenal. Das wird jetzt die Aufgabe sein."